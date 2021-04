Impôt sur le revenu 2021 : comment le réduire dès maintenant ?

IMPOT SUR LE REVENU 2021. Les contribuables peuvent déclarer leurs revenus, mais jusqu'à quand ? Comment réduire le montant de son impôt sur le revenu ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 22 avril 2021 à 10h21] La date limite pour déclarer ses revenus approche déjà pour certains. Vous avez peut être d'ores et déjà fait une simulation de votre impôt sur le revenu (lire plus bas), et c'est la douche froide : vous réalisez que vous êtes redevable d'un solde d'impôt non-négligeable en septembre. En cette période de crise sanitaire, pareille déconvenue peut être difficile à encaisser, d'autant plus si vos ressources ont diminué depuis le début de l'année, et alors que cette période coïncide avec la rentrée des classes. Comment faire pour réduire son impôt sur le revenu en reprenant pas à pas votre déclaration d'impôt ? Commencez déjà par vous poser quelques questions :

Avez-vous bien vérifié tous vos revenus préremplis par l'administration fiscale ? C'est une question indispensable, surtout si vous bénéficiez de la déclaration automatique ou tacite. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui est indiqué. Prenez toujours le temps de vérifier tous les éléments.

par l'administration fiscale ? C'est une question indispensable, surtout si vous bénéficiez de la déclaration automatique ou tacite. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui est indiqué. Prenez toujours le temps de vérifier tous les éléments. Avez-vous déduit toutes vos charges : versez-vous des pensions alimentaires à vos enfants, mineurs ou majeurs (21 ans ou jusqu'à 25 ans pour les étudiants) ? Quid de vos charges au régime réel si vous percevez des revenus fonciers ? Et vos cotisations sur des produits d'épargne retraite ?

: versez-vous des pensions alimentaires à vos enfants, mineurs ou majeurs (21 ans ou jusqu'à 25 ans pour les étudiants) ? Quid de vos charges au régime réel si vous percevez des revenus fonciers ? Et vos cotisations sur des produits d'épargne retraite ? Avez-vous étudié la possibilité de déduire vos frais professionnels pour leur montant réel, au lieu de la déduction forfaitaire de 10% ?

au lieu de la déduction forfaitaire de 10% ? Avez-vous fait des dons à des associations l'an dernier dans le cadre de la crise sanitaire ?

l'an dernier dans le cadre de la crise sanitaire ? Avez-vous engagé des dépenses éligibles à des réductions ou crédits d'impôts comme l'emploi d'un salarié à domicile ?

Vous êtes parvenus à répondre à toutes ces questions ? Voilà déjà une bonne chose de faite ! Linternaute.com vous aide maintenant à y voir plus clair dans les différents dispositifs existants pour réduire, in fine, le montant de votre impôt sur le revenu. Consultez notre dossier dédié :

La période déclarative a démarré le 8 avril et s'achève définitivement le 8 juin, mais attention, les dates limite diffèrent en fonction du mode déclaration et du numéro de département (lire plus bas).

En 2021, la période déclarative a démarré au 8 avril. Les dates limite, elles, dépendent du mode de déclaration et de votre numéro de département. La première échéance est fixée au jeudi 20 mai pour le formulaire papier. Voici les dates limite pour la déclaration de revenus sur Internet :

D épartements de 01 à 19 : mercredi 26 mai 2021

Départements 20 à 54 : mardi 1er juin 2021

Départements 55 à 976 : mardi 8 juin

La période de réception des avis d'impôt sur le revenu intervient à l'été. Entre le 26 juillet et le 6 août 2021, si vous n'êtes pas redevable d'un solde d'impôt sur le revenu. Si vous devez vous acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu : entre le 31 juillet et le 6 août. L'été 2021 sera également marqué par un remboursement d'impôt pour certains contribuables. Il concerne les foyers fiscaux qui bénéficient d'un acompte restant de crédit d'impôt régulier, et ceux dont les retenues à la source ont été plus élevées que l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre de l'année 2020.

La période de paiement de l'impôt sur le revenu intervient en septembre 2021. Si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu, vous serez prélevé par le fisc, en une seule fois si le montant est inférieur à 300 euros, et en quatre fois - entre septembre et décembre 2021 - au-delà. Votre taux de prélèvement à la source est également susceptible d'évoluer à cette période.

Quels barème, taux et tranches pour l'impôt sur le revenu en 2021 ?

L'impôt sur le revenu fonctionne avec un barème d'imposition. Ainsi, un taux compris entre 0 et 45% s'applique à chaque tranche de revenus du barème de l'impôt sur le revenu. Très concrètement, si votre revenu net imposable est inférieur à un certain seuil, un taux nul est appliqué.

Ces fameux taux s'appliquent à une fraction du revenu du ménage. Le montant total de l'impôt découle de l'addition des différentes tranches. Voici le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique :

Tranches de revenus annuels Taux applicable jusqu'à 10 084 euros 0% de 10 085 euros à 25 710 euros 11% de 25 711 euros à 73 516 euros 30% de 73 517 euros à 158 122 euros 41% à partir de 158 123 euros 45%

Comment l'impôt sur le revenu est-il calculé ?

L'intégralité des revenus (salaires, pensions, retraites, revenus fonciers) que vous percevez sur l'année d'imposition sont étudiées par le fisc. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer le revenu net imposable - information que vous pouvez retrouver sur votre fiche de paie si vous êtes salarié. Pour rappel, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée, au titre des frais professionnels. Si cet abattement est inférieur au total de vos frais professionnels, vous pouvez alors déduire le montant de vos frais réels.

Vous avez déterminé votre revenu net imposable ? Vous devez le diviser par le nombre de parts de votre foyer fiscal. Vous obtenez ainsi votre quotient familial. Le quotient familial sert à déterminer un revenu imposable pour le foyer fiscal. Appliquez la somme obtenue au barème d'imposition. En 2021 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, la réduction d'impôt liée au quotient familial est limitée à 1 570 euros pour chaque demi-part supplémentaire.

Dans quels cas peut-on bénéficier d'une décote ou d'une réduction ?

Certains foyers fiscaux peuvent bénéficier d'une décote sur les revenus de 2020, si le montant brut de leur impôt sur le revenu ne dépasse pas un certain seuil. Voici les plafonds à ne pas dépasser :

Pour une personne seule : 1 722 euros. "La décote est égale à la différence entre 779 € et 45,25 % du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr.

: 1 722 euros. "La décote est égale à la différence entre 779 € et 45,25 % du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr. Pour un couple soumis à une imposition commune (marié ou pacsé) : 2 849 euros. "La décote est égale à la différence entre 1 289 € et 45,25 % du montant de votre impôt", complète-t-on.

Le plus simple reste d'utiliser le simulateur de l'impôt sur le revenu mis à disposition par le fisc. Avant d'entamer la simulation, mettez la main sur les éléments suivants :

Votre revenu net imposable : si vous êtes salarié, il suffit de vous reporter à votre dernière fiche de paie de 2020, et de lire la ligne "net fiscal" depuis le 1er janvier 2020. C'est le montant que vous devrez reporter en case 1AJ.

: si vous êtes salarié, il suffit de vous reporter à votre dernière fiche de paie de 2020, et de lire la ligne "net fiscal" depuis le 1er janvier 2020. C'est le montant que vous devrez reporter en case 1AJ. Vos charges : répertoriez notamment les éventuelles pensions alimentaires que vous versez à vos enfants, y compris s'ils sont majeurs. Ce sont des montants que vous allez pouvoir préciser et qui seront déduits par la suite.

: répertoriez notamment les éventuelles pensions alimentaires que vous versez à vos enfants, y compris s'ils sont majeurs. Ce sont des montants que vous allez pouvoir préciser et qui seront déduits par la suite. Vos avantages fiscaux : vous avez des dépenses d'emploi à domicile ? Vous avez réalisé des dons ? C'est le moment de retrouver les montants et les bordereaux correspondants pour les mentionner dans le simulateur.

vous avez des dépenses d'emploi à domicile ? Vous avez réalisé des dons ? C'est le moment de retrouver les montants et les bordereaux correspondants pour les mentionner dans le simulateur. Vos retenues à la source : là encore, si vous êtes salarié, vous obtiendrez ce montant en bas de votre dernière fiche de paie.

Plus vous apporterez d'éléments précis, plus votre simulation d'impôt sur le revenu sera juste. Vous obtiendrez alors une estimation de votre impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, avec l'application d'une décote ou non, et vous saurez si vous êtes redevable d'un solde à l'été au regard de ce que vous avez déjà payé. Vous préférez le calculer vous-même ? Le calcul de l'impôt sur le revenu va vous prendre un peu plus de temps. Vous devrez mettre la main sur votre revenu net imposable, puis déterminer le nombre de parts de votre foyer fiscal, déduire vos charges puis appliquer le barème de l'impôt sur le revenu (lire plus bas), sans oublier vos avantages fiscaux (crédits et réductions d'impôt). Vous êtes prêt à franchir le pas ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu dès à présent :