"Impôt sur le revenu 2022 : allez-vous recevoir le remboursement du fisc ?"

IMPOT SUR LE REVENU 2022. Ce jeudi 21 juillet, l'administration fiscale procède au remboursement de l'impôt sur le revenu. Etes-vous concerné ? On vous dit tout.

Sommaire Définition

Démarches

Date

Barème

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 15h13] La Direction Générale des Finances Publiques va procéder au remboursement de millions de contribuables qui ont payé davantage que la somme due, le fisc remboursera donc le trop perçu. Le premier remboursement de l'impôt sur le revenu est programmé pour ce jeudi 21 juillet 2022 ! Une bonne nouvelle pour l'ensemble des contribuables qui avaient versé un trop plein d'impôt lors de la dernière campagne déclarative. Pour y prétendre, deux cas de figure existe. D'abord, le montant prélevé par le fisc est plus important que le montant de votre impôt. Deuxième option, vousavez droit à une restitution de crédit d'impôt. Garde d'enfants à domicile, jardinage, crédit d'impôt transition énergétique... Toutes ces dépenses peuvent donner lieu à un remboursement dès demain. Pour les réductions d'impôts, les dispositifs Denormandie, Pinel ou Medelin sont généralement concernés.

Comment recevoir mon remboursement ? Tout d'abord, il interviendra soit ce jeudi 21 juillet. Deuxième chance, le 2 août prochain. Le remboursement est effectué automatiquement par virement bancaire de la part de l'administration fiscale. Vérifiez votre compte bancaire, le virement doit être libellé "REMB IMPOT REVENUS". Pour les contribuables qui n'ont jamais donné leurs coordonnées bancaires au fisc, une lettre contenant le chèque de la somme due vous sera adressé par courrier.

Les impôts sur le revenu sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles) lorsque ceux-ci servent de base à l'estimation du revenu de leurs propriétaires.

Pour les ménages, cet impôt comprend essentiellement l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Pour le domaine des entreprises, il s'agit principalement de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu est progressif, c'est-à-dire que son taux marginal augmente avec le revenu imposable. Le calcul de l'impôt s'effectue également en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable et d'un barème progressif fixé par tranches de revenus. Les taux de l'impôt 2019 applicables aux revenus 2018 s'étagent entre 0% et 45% .

Vous pensez être redevable de l'administration fiscale ? Vous avez fait vos petits calculs et vous pensez être éligible à un remboursement pour cette campagne déclarative 2022 ? C'est tout à fait possible ! Certains contribuables ont eu la bonne surprise de recevoir un remboursement, directement sur leur compte bancaire, de la part du fisc au cours de l'été. Dans le détail, seuls deux cas de figure permettent de se retrouver dans cette situation. D'abord, à la consultation de votre déclaration de revenus, le fisc a évalué que vos retenues à la source ont été supérieures au montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. L'administration rembourse donc la différence. Deuxième option, vous touchez l'acompte restant de crédit d'impôt régulier perçu à la mi-janvier (exemple : emploi à domicile, frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans hors du domicile...). Il n'y a aucune démarche à faire en amont, si ce n'est vérifier ses coordonnées bancaires.

Le calendrier du remboursement de l'impôt sur le revenu comprend deux dates. Une première est fixée au jeudi 21 juillet 2022, l'autre remboursement aura lieu le 2 août 2022 a indiqué le ministère de l'Economie.

Voici le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique à l'heure actuelle, depuis le 1er janvier 2022 :