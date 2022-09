"Redevance TV 2022 : pourquoi je n'ai pas reçu mon remboursement ?"

REDEVANCE TV. Mardi 6 septembre, le fisc a procédé au remboursement de 6 millions de contribuables. Pourtant, il est possible que vous n'ayez toujours rien reçu. Pourquoi ? Quelle date de versement ? On vous dit tout.

Sommaire Remboursement

Prix

Suppression

Exonération

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 10h36] Les premiers remboursements de la redevance tv sont arrivés le mardi 6 septembre, après l'officialisation de la suppression de cet impôt de 138 euros en métropole, et 88 euros en outre-mer. Si vous avez déjà reçu ce remboursement, vous avez sûrement observé un virement libellé "REMB.EXCD.IMPOT" sur votre compte bancaire. Ce premier versement concerne uniquement les contribuables mensualisés et exonérés de taxe d'habitation. La suppression de la redevance tv s'inscrit dans une logique d'allègement de l'impôt en France, et de soutien en faveur du pouvoir d'achat des Français, notamment en raison de l'inflation galopante constatée ces derniers mois (5,8% en août 2022 sur un an).

Vous n'avez toujours pas reçu le remboursement de la redevance tv ? Pas d'inquiétude, si vous êtes mensualisé et que vous payez la taxe d'habitation, un remboursement sera effectué en octobre 2022. Une deuxième option s'offre à vous : une diminution de ce qui vous reste à payer au titre de la taxe d'habitation, si le montant des mensualités déjà prélevées est inférieur au montant de taxe d'habitation due pour 2022. Enfin, si vous n'êtes pas mensualisé, le montant de la redevance audiovisuelle sera déduit du montant de l'impôt local dont vous êtes redevable. Pour en prendre connaissance, n'oubliez pas de bien regarder votre avis de taxe d'habitation du mois d'octobre (paiement prévu en novembre prochain). La suppression de la redevance audiovisuelle représente un manque à gagner de 3,7 milliards d'euros pour l'Etat qui sera compensé par un transfert d'une fraction du produit de la TVA jusqu'à fin 2024.

La suppression de la redevance tv va donner lieu à différents remboursements au cours des mois de septembre et octobre 2022. Trois situations principales existent, les voici :

Mensualisé et exonéré de taxe d'habitation : remboursement en septembre par virement bancaire

: remboursement en septembre par virement bancaire Mensualisé et paiement de la taxe d'habitation : remboursement en octobre

: remboursement en octobre Non mensualisé : aucune démarche

En 2021, la contribution audiovisuel public s'élevait à 138 euros, pour tous et quelle que soit la composition de votre foyer ou le nombre de téléviseurs. En outre-mer, elle était moins élevée puisqu'elle s'établissait à 88 euros. Pour rappel, la contribution à l'audiovisuel public devait être acquittée chaque année avant sa suppression à l'été 2022. Depuis 2005, elle était adossée à la taxe d'habitation. Son montant était donc inscrit sur l'avis d'imposition de la taxe locale.

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 publiée au Journal officiel du 17 août 2022 supprime dès 2022 la contribution à l'audiovisuel public qui permet de financer l'audiovisuel public. Cette redevance, qui rapportait 3,7 milliards d'euros à l'État, sera compensée par un transfert d'une fraction du produit de la TVA jusqu'à fin 2024. La suppression de la redevance s'inscrit dans la volonté du gouvernement de réduire les impôts des Français face à la hausse de l'inflation constante depuis plusieurs mois. Il est également possible de citer la suppression de la taxe d'habitation qui concernera l'ensemble des propriétaires sur leur résidence principale en 2023.

Vous découvrez que vous êtes redevable de la redevance TV et cherchez à savoir s'il existe des situations d'exonération ? Voici les contribuables qui ne sont pas soumis à cet impôt :

Vous bénéficiez de l'AAH et vos revenus ne dépassent pas un plafond.

Vous êtes handicapé ou vivez avec une personne handicapée : l'exonération est possible, là aussi sous condition de revenus.

Votre revenu fiscal de référence est égal à 0.

Vous avez moins de 21 ans (ou moins de 25 ans et poursuivez des études) et êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents.

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes veuf (ou veuve) : il est possible de bénéficier d'une exonération sous condition de revenus (lire plus bas).

Vous percevez le minimum vieillesse (ASPA) ou l'ASI.

Vous résidez en Ehpad ou en maison de retraite.

Rappelez-vous que le revenu fiscal de référence doit, lui aussi, ne pas dépasser certains plafonds. Voici les limites de revenu fiscal de référence à ne pas excéder :