Barème kilométrique 2023 : une augmentation, mais quel impact sur ma déclaration d'impôt ?

BAREME KILOMETRIQUE. La hausse de l'indemnité kilométrique concerne pas moins de deux millions de contribuables. Elle pourrait vous permettre de réaliser de belles économies sur votre déclaration d'impôt 2023.

[Mis à jour le 24 mai 2023 à 14h49] En 2023, le barème de l'indemnité kilométrique a été relevé de 5,4%. Une hausse qui peut représenter une économie de "plus de 100 euros pour un célibataire qui gagne 2 900 euros" d'après le ministère de l'Economie et des Finances. Pour profiter de ce dispositif, il est obligatoire d'utiliser sa voiture, moto, ou encore son véhicule électrique à des fins professionnelles, et de déclarer ses frais kilométriques pour leur montant réel, autrement dit, avec la méthode des frais réels (beaucoup plus fastidieuse, mais qui peut s'avérer être plus avantageuse).

Toutefois, sachez que vous devrez justifier l'ensemble de vos dépenses (entretien, carburant, péages etc) justificatifs à l'appui. Alors, à vous de voir ce qui est le plus rentable entre profiter de la déduction forfaitaire de 10% appliquée automatiquement quand vous déclarez vos revenus (son plafond est de 13 522 euros pour chaque membre du foyer en 2023), ou déclarer vos frais professionnels pour leur montant réel. N'hésitez pas à faire une simulation sur le site www.impots.gouv.fr. Au total, pas moins de deux millions de contribuables seraient concernés par cette revalorisation.

L'indemnité kilométrique est calculée en fonction de la distance parcourue entre votre domicile et votre lieu de travail mais aussi de la puissance fiscale de votre véhicule, une donnée à retrouver facilement sur votre carte grise. Vous pouvez retrouver le barème applicable aux voitures ci-dessous avec deux exemples ?

Vous avez un véhicule d'une puissance fiscale de 4CV et parcourez 15 000 kilomètres par an dans le cadre de votre travail. Dans ce cas, le calcul de l'indemnité kilométrique est le suivant : 15 000 (la distance) x 0,340 : 5 100 euros. A cela s'ajoute un montant bonus de 1 330 euros soit un total de 6 430 euros à retrancher de vos revenus 2022 sur votre déclaration de revenus 2023.

de vos revenus 2022 sur votre déclaration de revenus 2023. Vous avez un véhicule d'une puissance fiscale de 5CV et parcourez 25 000 kilomètres par an dans le cadre de votre travail. Dans ce cas, il vous faudra appliquer le calcul suivant : 25 000 x 0,427 (barème applicable) = 10 675. Soit 10 675 euros d'indemnités kilométriques seront à retrancher à votre déclaration de revenus.

Ce barème 2023 servira également de référence pour la fixation du montant des indemnités forfaitaires kilométriques versées par les employeurs à leurs salariés, lorsque ces derniers utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Ces indemnités sont exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, sans justificatifs particuliers, dans la limite du barème kilométrique.

Choisir la déclaration de vos frais professionnels pour leur montant réel, au détriment de la déduction forfaitaire automatique de 10% implique différentes contraintes administratives.

Le contribuable concerné se doit de recenser la totalité des frais engagés au titre de son activité professionnelle (repas, transports, habillement). Ensuite, il est tenu de pouvoir justifier l'ensemble de ces dépenses, et que ces dernières soient nécessaires à votre activité professionnelle, par l'intermédiaire de factures à conserver précieusement. Aussi, le contribuable doit pouvoir présenter une liste complète de tous les frais engagés, pour joindre une note détaillée à la déclaration de revenus. Pour être éligible aux frais réels, le montant total doit dépasser le plafond de la déduction forfaitaire de 10% (plafond égal à 13 522 euros).

Rappelons que ces barèmes sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Ils prennent en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances. Il est possible d'ajouter les intérêts d'emprunt en cas d'achat de véhicule à crédit, les frais de péages et les frais de stationnement. Ces frais de déplacement concernent en particulier le transport du domicile au lieu de travail et le transport pendant les heures de travail.

Vous trouverez ci-dessous le barème kilométrique applicables aux voitures pour l'année 2022, et la déclaration d'impôt 2023 :

Puissance administrative jusqu'à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km Jusqu'à 3CV d (=distance parcourue) x 0,529 (d x 0,316) + 1061 euros d x 0,369 4CV d x 0,606 (d x 0,340) + 1 330 euros d x 0,408 5CV d x 0,636 (d x 0,356) + 1 391 euros d x 0,427 6CV d x 0,665 (d x 0,374) + 1 457 euros d x 0,448 à partir de 7CV d x 0,697 (d x 0,394) + 1 512 euros d x 0,470 * d = distance parcourue

Voici le barème kilométrique 2023 correspondants aux scooters et deux rouges jusqu'à 50cm3 :

jusqu'à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km d x 0,315 (d x 0,079) + 483 d x 0,171 * d = distance parcourue

Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d * 0,395 (d * 0,099) + 890 d * 0,247 3,4,5 CV d * 0,468 (d * 0,082) + 1 158 d * 0,275 plus de 5 CV d * 0,606 (d * 0,079) + 1 583 d * 0,343

Quel est le barème kilométrique pour les véhicules électriques ?

Depuis 2021, le montant des frais de déplacement calculé à partir des barèmes ci-dessus est majoré de 20% si vous possédez une voiture électrique. C'est aussi le cas pour les contribuables qui conduisent un scooter ou une moto électrique. Ils bénéficient d'une majoration de 20% sur leurs frais de déplacement à déduire de leurs revenus. Une bonne nouvelle si vous souhaitez investir dans un véhicule électrique.

Rappelons que les économies dont vont profiter les potentiels bénéficiaires ne concernent pas uniquement les dépenses de carburants mais l'ensemble des frais occasionnés par l'usage d'un véhicule à des fins professionnelles :

Dépréciation du véhicule

Frais d'achat des casques et protections

Frais de réparation et d'entretien

Dépenses de pneumatiques

Consommation de carburant

Primes d'assurances

Si vous souhaitez calculer vos frais kilométriques pour savoir si vous êtes éligible à la hausse de 5,4% du barème, profitez du simulateur mis en place sur le portail du site impots.gouv.fr.

Les barèmes de l'Urssaf représentent une "référence" fournie par l'administration fiscale. Grâce à ces barèmes, il est possible de déterminer le montant du remboursement des frais professionnels, et de traiter les notes de frais. Il permet aussi de connaître les plafonds de remboursement à ne pas dépasser pour un employeur, de manière à être exonéré de cotisations sociales et que les remboursements ne soient pas perçus comme des avantages en nature.