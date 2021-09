"SMIC : on connaît le montant définitif !"

SMIC 2021. Le ministère du Travail a publié le chiffre définitif du Smic au 1er octobre 2021. Le Smic va faire l'objet d'une revalorisation automatique en raison de l'évolution de l'inflation.

[Mis à jour le 15 septembre 2021 à 20h08] C'est officiel : le Smic va augmenter. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le ministère du Travail a annoncé la revalorisation automatique du Smic, consécutive à la publication des chiffres définitifs de l'inflation. Ce dernier va atteindre 1 589,47 euros, soit une hausse de 34,89 euros, selon un communiqué du ministère du Travail, publié à l'issue d'une réunion avec le groupe d'experts sur le Smic. Le Smic horaire brut va ainsi passer de 10,25 à 10,48 euros le mois prochain. "Malgré une crise sans précédent, la politique menée par le Gouvernement a permis d'éviter toute baisse du pouvoir d'achat des ménages et du salaire moyen en 2020 et 2021", fait valoir le ministère. "Cette protection du pouvoir d'achat provient en particulier des mesures de soutien d'urgence, comme l'activité partielle qui a indemnisé à 100% le salaire net des salariés au SMIC et proches du SMIC".

"Nous sommes très vigilants depuis le début du quinquennat à ce que le pouvoir d'achat des travailleurs au SMIC ou proches du SMIC soit protégé. Entre 2017 et 2021, le SMIC mensuel a progressé plus que l'inflation, en augmentant en cumulé de 55 euros, une hausse qui s'ajoute aux forts gains de pouvoir d'achat générés par les mesures prises par le Gouvernement depuis 2017", déclare Elisabeth Borne dans ce même communiqué.

L'Insee a publié les chiffres définitifs des prix à la consommation pour le mois d'août 2021, ce mercredi matin sur son site Internet. "En août 2021, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,6 % sur un mois, après +0,1 % en juillet", annonce l'institut statistique. "Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont en hausse de 0,4 %, comme en juillet (...). Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,9%, après +1,2% en juillet".

La hausse de l'inflation est en partie attribuée au rebond des prix des produits manufacturés, de l'énergie, de l'alimentation et des services, détaille l'Insee dans son communiqué. "L'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (...) est en hausse de 2,2%" par rapport à novembre 2020, mois de référence lors de la dernière revalorisation du Smic au 1er janvier dernier, complète l'Insee.

La dernière hausse du Smic, due à l'inflation, de 2,1% a eu lieu en 2011. Au 1er janvier 2021, il avait été rehaussé de 0,99%, soit 15 euros brut supplémentaires à 10,25 euros le Smic brut horaire. Certains syndicats et partis politiques réclament régulièrement une revalorisation plus importante. La CGT défend un Smic à 1 800 euros. Pour l'heure, le gouvernement écarte tout coup de pouce supplémentaire. "Je ne pense pas qu'il y ait de risque d'inflation systémique", avait estimé Bruno Le Maire au micro de LCI, ce lundi. "Aujourd'hui nous avons une inflation conjoncturelle qui est liée à une reprise économique plus forte que prévue".

Les syndicats, eux, continuent à réclamer un véritable coup de pouce. Sur Twitter, Yves Veyrier (FO) revendique "un plan immédiat de revalorisation d'ensemble des emplois confinés au bas salaires, à temps partiel et trop souvent en contrats précaires".

2/3- FO rappelle que le dernier coup de pouce date de 2012 (bientôt 10 ans!) et était resté limité. Quant à la prime dactivité elle est dégressive et ninduit pas de dynamique des négociations de grille des conv coll.

FO appelle au dégel de lindice de la Fonction publique. — Yves VEYRIER (@YVeyrier) September 15, 2021

Même son de cloche pour la CFTC.

|| #SMIC || Bonne nouvelle pour les #travailleurs !

Au-delà de cette augmentation automatique, notre organisation continuera de militer pour que le SMIC bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire. C'est aussi cela + et mieux partager la valeur ! #CFTC https://t.co/mrAbPk4D7O — Syndicat CFTC (@SyndicatCFTC) September 15, 2021

Le Smic est le salaire minimum légal qu'un salarié doit percevoir en France. Un salarié ne peut donc pas être rémunéré en dessous de ce seuil. Il existe toutefois des abattements dans certains cas, comme les salariés âgés de moins de 18 ans et les apprentis. Si l'employeur ne respecte pas le montant légal du Smic, il s'expose à une amende de 1 500 euros et peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son salarié. Chaque année, le Smic fait l'objet d'une revalorisation automatique au 1er janvier.

Quel montant pour le Smic 2021 net ?

Le montant du Smic net mensuel en 2021 atteint 1 231 euros, contre 1 219 euros en 2020. Pour rappel, le montant du Smic net, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC net Année Montant du SMIC mensuel net janvier 2016 1 143 euros janvier 2017 1 149,07 euros janvier 2018 1 174,93 euros janvier 2019 1 204 euros Janvier 2020 1 219 euros Janvier 2021 1 231 euros

"Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l'entreprise concernée et de certaines cotisations liées au secteur d'activité", rappelle service public sur sa page dédiée.

Chaque année, le montant du Smic est réévalué. En 2021, il atteint 1 554,58 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, contre 1 539,42 euros en 2020. Cette hausse résulte à la fois de l'évolution de l'inflation et de la hausse des salaires des ouvriers et employés. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :

Evolution du SMIC depuis 2010 Année Montant du SMIC horaire (brut) Montant du SMIC mensuel (brut) janvier 2010 8,86 euros 1 343,77 euros janvier 2011 9 euros 1 365 euros décembre 2011 9,19 euros 1 393,82 euros janvier 2012 9,22 euros 1 398,37 euros juillet 2012 9,40 euros 1 425,67 euros janvier 2013 9,43 euros 1 430,22 euros janvier 2014 9,53 euros 1 445,38 euros janvier 2015 9,61 euros 1 457,52 euros janvier 2016 9,67 euros 1 466,62 euros janvier 2017 9,76 euros 1 480,27 euros janvier 2018 9,88 euros 1 498,47 euros janvier 2019 10,03 euros 1 521,22 euros janvier 2020 10,15 euros 1 539,42 euros janvier 2021 10,25 euros 1 554, 58 euros

Le montant du Smic horaire (brut) en 2021 s'élève à 10,25 en 2020, contre 10,15 euros en 2020. Pour rappel, le montant du Smic horaire, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC horaire (brut) Année Montant du SMIC horaire (brut) janvier 2016 9,67 euros janvier 2017 9,76 euros janvier 2018 9,88 euros janvier 2019 10,03 euros Janvier 2020 10,15 euros Janvier 2021 10,25 euros

Le montant annuel du Smic 2021 atteint 18 654 euros brut en 2021. Le montant annuel net, lui, s'établit à 14 772 euros cette année.