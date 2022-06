"Chèque alimentaire : quelle date de versement ?"

CHEQUE ALIMENTAIRE. Le gouvernement est resté flou quant à la création et la date de versement du chèque alimentaire. Quand ? Pour qui ? Quel montant ? Linternaute.com répond à toutes vos questions.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 08h21] Le chèque alimentaire anime les débats depuis maintenant plusieurs semaines. Le gouvernement, et plus particulièrement la Première ministre Elisabeth Borne estimait qu'une "réflexion doit être lancée" sur la question, "pour permettre à tous les Français d'accéder à des produits de qualité et des produits bio" la semaine passée au micro de France Info. Une chose est sure, la création de cette aide d'urgence donne beaucoup de fil à retordre à l'exécutif, au point de le remettre en cause, du mois pour cette année. En effet, comme l'a annoncé Gabriel Attal sur France Info : "On espère pouvoir présenter cette mesure en 2023". Autrement dit, la création et le versement du chèque alimentaire n'interviendra pas en 2022, il est d'ores et déjà repoussé. Aucune date précise n'a encore été communiquée concernant sa mise en place au premier trimestre 2023.

Le montant de cet éventuel chèque alimentaire devrait être compris entre 100 et 150 euros, selon le nombre d'enfants à charge au sein du foyer, et selon les revenus du foyer. Il devrait être versé en une seule fois sur le compte bancaire des bénéficiaires, et sans aucune action de leur part. Les étudiants et les 18-25 ans pourraient être privilégiés par l'exécutif, au même titre que les classes modestes et moyennes. Enfin, les familles à bas salaires avec des enfants à charge pourraient également profiter de ce nouveau dispositif.

Le versement du chèque alimentaire était prévu pour la rentrée 2022, mais sa mise en place s'est révélée plus complexe que prévue pour l'exécutif. Le ministre du Budget Gabriel Attal "espère pouvoir présenter cette mesure en 2023". Pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée, et le chèque alimentaire est remplacé en 2022 par une nouvelle prime inflation de 150 euros, versée à la rentrée 2022.

Si Emmanuel Macron est réélu et met en place cette nouvelle aide le chèque alimentaire devrait être un dispositif qui s'adresse aux personnes les plus démunies. Emmanuel Macron a évoqué "classes modestes" et "classes moyennes" à France Bleu le 22 mars 2022. Quels en seront les critères ? Y aura-t-il un seuil de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser ? Pour l'heure, ces questions n'ont pas encore été arbitrées. A ce stade, plusieurs pistes sont sur la table. En 2021, le ministère de l'Economie défendait l'idée que le dispositif soit confié aux centres communaux d'action sociale (CCAS), visant ainsi 5 millions de bénéficiaires, piste également présentée par les citoyens de la Convention citoyenne dans leur rapport.

Le ministre de l'Agriculture, lui, penchait plutôt pour une aide à destination "des jeunes ou des familles avec enfants à revenus modestes", sous forme de chèque ou de carte. L'idée est également portée par le député de Paris, Mounir Mahjoubi, qui défend un projet proche de celui de Julien Denormandie.

Le montant du chèque alimentaire n'est pas encore connu mais devrait être compris entre 100 et 150 euros. "Le budget total pourrait alors s'élever de quelques centaines de millions à deux milliards d'euros", avait indiqué le député Mounir Mahjoubi en février 2021 à Ouest-France. "Après, cela viendra en confrontation avec d'autres propositions, comme des allocations spécifiques pour la période Covid. C'est tout l'objet des discussions qui ont lieu au niveau gouvernemental", ajoutait il ensuite. Le puissant syndicat agricole FNSEA propose quant à lui un dispositif qui permettrait de dépenser 5 euros par jour. Invité de Jean-Jacques Bourdin le 21 avril 2021, Julien Denormandie avait avancé le montant de 50 euros par mois.

La Caisse des allocations familiales n'attribue pas aujourd'hui de chèques alimentaires à l'échelle nationale mais pourrait être l'organe chargée de ce dispositif, relié aux aides sociales qu'elle verse déjà. A l'échelon local, certains dispositifs d'aides alimentaires peuvent déjà être mis en place. Il est conseillé de contacter le service action sociale de sa caisse. Sur son site dédié, la Caf de Saône-et-Loire mettait notamment en avant la mise en place d'une aide ponctuelle en avril 2020, afin d'aider les plus démunis à acheter des produits alimentaires de première nécessité. Le dispositif s'adressait alors aux bénéficiaires de prestations familiales, des APL, du RSA et de la prime d'activité.

La priorité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ce sont les fruits et légumes. Et Français si possible, issus de circuits courts, et bio ! Des produits qualifiés de "sains". Ce chèque alimentation pourrait être utilisé en supermarché ou bien sur les étals de vos marchés de proximité.