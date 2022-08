Prime de rentrée exceptionnelle : 100 euros, mais pour qui ?

PRIME EXCEPTIONNELLE DE RENTREE. Une nouvelle aide a été annoncée dans le cadre de la loi pouvoir d'achat. Une prime exceptionnelle de rentrée d'un montant de 100 euros sera versée en septembre à plus de 10 millions de France. Dates, conditions d'obtention, différence avec l'allocation de rentrée scolaire... On vous dit tout.

Une nouvelle aide pour aider à passer la rentrée qui s'annonce particulièrement tendue et difficile pour de nombreux foyers, c'est la solution choisie par le gouvernement et entérinée le 4 août 2022 par le Parlement dans le cadre de la loi pouvoir d'achat. La "prime exceptionnelle de rentrée", d'un montant de 100 euros, sera versée à plus de 10 millions de bénéficiaires. Qui sont-ils, quelle sera la date de versement ? Voici les premières réponses à vos questions !

Oui, cette aide ne se substitue pas à l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, versée à ses bénéficiaires pour couvrir les frais de la rentrée scolaire, surtout dans ce contexte d'inflation. Un foyer éligible pourra donc toucher les deux aides. L'allocation de rentrée scolaire doit être versée plus tôt, à partir du 16 août 2022. Réhaussée de 4% en 2022, l'allocation de rentrée scolaire représente un montant de 392,05 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 413,69 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans, et 428,02 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans.

Présentée comme une aide pour les travailleurs modestes, notamment lors des récents échanges au Sénat, la prime de rentrée exceptionnelle sera finalement versée à de nombreux foyers bénéficiaires des minima sociaux. Citons notamment les bénéficiaires de l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés mais aussi ceux des aides personnalisées au logement, les APL, ou les étudiants boursiers. Voici la liste des bénéficiaires concernés par cette nouvelle aide :

bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité

de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,

du revenu de solidarité active (RSA),

de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

des aides personnalisés au logement (APL)

des étudiants boursiers.

Exclus initialement du dispositif, les bénéficiaires de la prime d'activité devraient toucher finalement cette prime exceptionnelle de rentrée. Bercy a précisé à Ouest-France qu'un décret en ce sens était attendu. Leur ajout au dispositif ferait passer le nombre de bénéficiaires de 8 à plus de 10 millions de personnes.

100 euros par foyer, c'est le montant annoncé de cette prime exceptionnelle de rentrée. S'y ajouteront 50 euros par enfant. Les bénéficiaires de la prime d'activité pourraient toucher un montant différent.

Comme son nom l'indique, cette nouvelle aide a vocation à être versée à la rentrée, sans doute au mois de septembre. La date précise n'est toutefois pas encore connue. Interrogé sur RTL le 4 août dernier, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a évoqué "courant septembre" comme seule précision.

A priori, aucune démarche n'est à entreprendre. Cette prime étant conditionnée à l'octroi d'autres aides, son versement devrait être automatique. Vous pouvez toutefois contacter votre caisse d'allocations familiales, la CAF, pour plus de précisions.