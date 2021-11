"Prime de 100 euros : pour qui, et quand ?"

PRIME 100 EUROS. Baptisée indemnité inflation, cette aide financière exceptionnelle doit être versée à partir de décembre 2021 à 38 millions de Français. Qui a droit à la prime de 100 euros ? Quelle est la date de versement ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 02 novembre 2021 à 08h24] Allez-vous bénéficier d'un coup de pouce avant la fin de l'année 2021 ? Le gouvernement a récemment annoncé la création d'une prime de 100 euros. Objectif, répondre à la détresse des ménages les plus modestes, dont les finances sont mises à mal par l'inflation galopante. Initialement, l'exécutif avait planché sur la mise en place d'un chèque carburants, à destination des ménages propriétaires d'un véhicule, et qui ont vu la facture de carburants exploser avec la hausse des prix du pétrole. Ce dispositif s'est toutefois révélé bien difficile à mettre en œuvre, à tel point que le gouvernement a préféré y renoncer. Pour bénéficier de cette fameuse prime de 100 euros, votre revenu ne doit pas excéder 2 000 euros net par mois (1 943 euros pour les retraités). L'indemnité inflation est octroyée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer n'entre pas en compte pour déterminer si vous êtes éligible. Seul votre salaire net avant impôt sur le revenu est scruté à la loupe. A noter : la perception de la prime de 100 euros n'est pas incompatible avec le chèque supplémentaire de 100 euros accordé aux bénéficiaires du chèque énergie. Pour rappel, ce coup de pouce doit, lui aussi, être versé à compter de décembre prochain.

La prime annoncée par le gouvernement s'adresse aux classes moyennes. Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros. Mais qui est concerné ? Linternaute.com résume :

Les salariés

Les fonctionnaires

Les indépendants

Les retraités

Les bénéficiaires de certains minimas sociaux (RSA et AAH notamment)

Etudiants et étudiants boursiers non-rattachés au foyer fiscal de leurs parents

Les demandeurs d'emploi en recherche active

Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source - (1 943 euros par mois pour les retraités), et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Salariés, indépendants, fonctionnaires, agriculteurs, retraités, apprentis, étudiants et étudiants boursiers sont dans le viseur de cette mesure, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Comment la prime de 100 euros est-elle calculée ?

Pour établir le calcul de la prime de 100 euros, les services de l'Etat vont d'abord regarder votre salaire net, avant prélèvement à la source. Celui-ci doit être inférieur à 2 000 euros net par mois. Interrogé par Les Echos, le gouvernement a précisé que c'est le salaire avant prélèvement à la source qui sera scruté pour déterminer si vous êtes éligible. "L'idée est de prendre un mois type", a-t-on indiqué au quotidien économique. Le mois d'octobre devrait être ainsi retenu. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Pour les indépendants, le gouvernement doit regarder les revenus imposables sur l'année 2020. Il versera l'indemnité inflation à ceux qui ont gagné moins de 30 000 euros, a ajouté l'AFP. L'activité doit rapporter a minima 500 euros par mois et ne pas dépasser 2 000 euros net par mois.

A noter : l'aide est perçue à titre individuel. En d'autres termes, au sein d'un couple par exemple, si les conjoints gagnent tous deux moins de 2 000 euros net par mois, ils toucheront l'indemnité inflation tous les deux, soit 200 euros au total. "Ce seuil de 2 000 euros qui a été décidé, par personne et non à l'échelle du foyer fiscal, il permet de couvrir plus de la moitié des personnes qui travaillent et 70% des retraités", a détaillé Gabriel Attal au micro de France 2.

La Caisse des allocations familiales sera chargée du versement de l'indemnité inflation pour les allocataires de certains minimas sociaux. Sont concernés ceux qui perçoivent le RSA (revenu de solidarité active), ainsi que les bénéficiaires de l'AAH (allocation adulte handicapé). Il n'y a aucune démarche à effectuer puisque le versement est effectuée de manière automatique. Si vous ne touchez pas l'une de ces prestations sociales, il ne sera d'aucune utilité de contacter votre CAF.

A noter : la prime de 100 euros se distingue de l'aide exceptionnelle de solidarité versée à deux reprises en 2020, au plus fort de la crise sanitaire du coronavirus. Cette aide concernait notamment les allocataires des APL.

L'indemnité inflation est versée à titre individuel. Cela signifie que si que les services de l'Etat ne prennent pas en composition de votre foyer pour le calcul de la prime. Si vous gagnez moins de 2 000 euros net par mois, vous toucherez 100 euros de prime, et ce, que vous soyez en couple ou non, que vous ayez des enfants à charge ou non.

Imaginons l'exemple d'un couple au sein duquel un conjoint gagne 1 500 euros net par mois, et l'autre 1 900 euros net. Dans ce cas, ils percevront tous deux la prime, soit 200 euros au total. Si en revanche, l'un perçoit 2 100 euros, seul l'un des deux conjoints touchera l'indemnité inflation.

La prime inflation a vocation à être versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Aucune date précise n'a pu être avancée pour des raisons techniques. En effet, le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps.

c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Fin janvier 2022 : l'Etat procédera au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires.

: l'Etat procédera au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires. Février 2022 : c'est à cette échéance que les indépendants, chômeurs et retraités devraient recevoir l'indemnité inflation.

La prime de 100 euros sera-t-elle versée tous les mois ?

Non. L'indemnité inflation n'a pas vocation à devenir pérenne. Il s'agit en réalité d'un coup de pouce financier pour les classes moyennes. La prime sera versée en une seule fois, entre décembre 2021 et février 2022. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à faire, car le versement sera automatique. Pour les salariés, c'est l'employeur qui se chargera du versement de l'indemnité inflation, l'entreprise étant compensée par l'Etat dans un second temps via une baisse des cotisations patronales.

Pour les retraités, ce sera la caisse de retraite qui devra assurer le versement. Les indépendants, eux, se verront verser l'aide via les Urssaf. Quid du cas épineux des particuliers employeurs ? S'il paye via Cesu+, alors l'Urssaf gère tout. Si la rémunération est réalisée via le Cesu normal, le particulier employeur sera informé de la somme à verser à son salarié. Il sera remboursé dans un second temps.

Pour les salariés, l'indemnité inflation sera incluse dans la rémunération brute, dès la deuxième ligne, en dessous du salaire de base et au-dessus de la rémunération brute mensuelle, nous explique le site du magazine Capital. Pour rappel, cette aide financière est défiscalisée : elle n'est donc pas soumise aux cotisations salariales et à l'impôt sur le revenu.

Contrairement au chèque énergie, son utilisation n'est donc pas limitée à des factures bien précises. En clair, vous pouvez donc faire ce que vous souhaitez de la prime de 100 euros : régler des courses, votre loyer, vos factures d'énergie, vos dépenses d'essence... Le gouvernement souhaitait initialement créer un "chèque carburants", afin d'aider plus précisément les conducteurs affectés par la hausse des prix du pétrole. Ce dispositif s'est toutefois révélé bien difficile à mettre en œuvre. En effet, les services de l'Etat auraient été contraints de croiser plusieurs données, comme le revenu fiscal de référence des ménages (pour établir un plafond de revenus permettant d'y être éligible) et des critères de détention d'un véhicule - et de son utilisation.

Oui, les retraités vont bénéficier de l'indemnité inflation. En revanche, la condition de revenus a été précisée. Vous devez percevoir un cumul de pensions (du régime général et complémentaires) inférieur à 1 943 euros par mois et par personne, a fait savoir Matignon. Pourquoi ce plafond de 1 943 euros et non 2 000 euros net comme les autres salariés ? Les caisses de retraite ne communiquent pas les montants des retraites. Par conséquent, le gouvernement a privilégié une exclusion des ménages qui paient la CSG à taux plein (8,3%). Pour un retraité vivant seul, le cumul des pensions ne doit donc pas excéder 1 943 euros par mois. Au total, 13 millions de retraités devraient bénéficier de l'indemnité inflation, versée en février 2022.

A ce jour, le cas des salariés ou personnes en arrêt de travail pour maladie n'a pas été évoqué. Il n'a pas été précisée si cette situation pouvait conduire au versement, ou non, de l'indemnité inflation.