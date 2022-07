"Prime inflation 2022 : qui va toucher l'aide exceptionnelle de 100 euros ?"

PRIME INFLATION. Annoncée en Conseil des ministres jeudi 7 juillet, la nouvelle aide exceptionnelle de rentrée sera versée dès la rentrée 2022 à 8 millions de foyers. Pour qui ? Quelle date de versement ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 8 juillet 2022 à 08h01] Le Conseil des ministres du jeudi 7 juillet 2022 a tranché, une aide exceptionnelle de rentrée sera versée dès le mois de septembre pour 8 millions de foyers modestes. Ce qui représente environ 14 millions de personnes. Une initiative basée sur la prime inflation de début d'année, pour lutter face à l'inflation galopante à laquelle le pays est confronté (5,8% en juin sur un an). Le montant de cette prime exceptionnelle de rentrée sera de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge supplémentaire. "Concrètement, l'aide s'élèvera à 200 euros pour un foyer avec deux enfants" indique le gouvernement dans un communiqué de presse. Coût de la mesure : 1 milliard d'euros.

Mais alors, qui va pouvoir bénéficier de cette nouvelle aide dès la rentrée 2022 ? Les étudiants boursiers, les bénéficiaires des aides au logement (APL) même si ils ne vivent plus chez leurs parents ainsi que les bénéficiaires des minimas sociaux comme le RSA, l'ASS, l'AAH, ou encore l'ASPA. La Caf devrait être en charge du versement pour les bénéficiaires des minimas sociaux (comme pour le versement de la première prime inflation), Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi, ou encore l'Urssaf pour les indépendants. Attention toutefois, l'exécutif n'a pas encore donné de directive dans ce sens.

Pour lutter face à la hausse généralisée des prix à la consommation, et notamment les tarifs alimentaires, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la création d'une aide versée directement sur le compte bancaire des bénéficiaires et ce, dès la rentrée 2022. Finalement, cette prime inflation s'est peu à peu transformée en chèque alimentaire, pour se nommer "prime alimentaire d'urgence" et devrait précéder le fameux chèque alimentaire, qui devrait lui être plus ciblé et distribué en 2023. Cette nouvelle prime inflation, ou prime alimentaire d'urgence sera donc distribuée en septembre 2022 pour un montant de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge.

Le nom définitif de cette aide d'urgence a été communiqué lors du dernier Conseil des ministres, le 7 juillet 2022, il s'agira d'une aide exceptionnelle de rentrée.

La nouvelle aide permettant de lutter face à l'inflation et censée renforcer le pouvoir d'achat des Français souhaitée par Elisabeth Borne sera versée directement sur le compte en banque des bénéficiaires, dès la rentrée 2022 ! Les 8 millions de Français concernés devraient voir apparaître un virement bancaire à compter du mois de septembre 2022. La date exacte n'est pas connue, mais cela devrait intervenir "à la rentrée" comme indiqué par la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire lors d'un déplacement près de Nantes jeudi 29 juin.

L'aide d'urgence souhaitée par la Première ministre Elisabeth Borne à pour objectif d'aider "les plus modestes". Les bénéficiaires de certaines prestations sociales comme les APL, le RSA, l'AAH ou l'Aspa en bénéficieront dès la rentrée 2022. Au total, ce sont les 8 millions de Français les plus démunis qui pourront profiter de cette nouvelle prime inflation ou prime d'urgence alimentaire à la rentrée 2022, soit 14 millions de personnes. Cette aide exceptionnelle de rentrée profitera également aux étudiants boursiers et aux bénéficiaires de l'ASS.

Le montant de cette nouvelle prime inflation Borne atteindra 100 euros plus 50 euros par enfant à charge supplémentaire. "Concrètement, l'aide s'élèvera à 200 euros pour un foyer avec deux enfants" signale l'exécutif dans son dossier de presse.

La recomposition de l'Assemblée nationale pourrait légèrement retarder l'intervention du gouvernement concernant les derniers détails de la prime inflation de 100 euros versée à l'automne 2022. Notamment concernant les organismes de versement. Pour l'heure, on ne sait pas qui verse la prime inflation en fonction du statut des bénéficiaires. En se référant aux organismes payeurs de la première prime inflation distribuée à 38 millions de Français en début d'année, voici qui de la Caf ou de Pôle Emploi, par exemple, va verser la nouvelle prime inflation. Pour l'heure, aucune décision n'est arrêtée :