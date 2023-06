Panier anti-inflation : prolongé jusqu'à fin 2023 ! Carrefour, Auchan, Lidl... Les produits concernés

PANIER ANTI INFLATION 2023. Le panier anti-inflation est prolongé jusqu'à la fin de l'année 2023. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, toutes les marques poursuivant le gel des prix de certains produits.

Bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a annoncé que le "trimestre anti-inflation" n'allait pas s'arrêter le 15 juin prochain mais bel et bien perdurer jusqu'à la fin de l'année 2023. Le patron de Bercy a affirmé, sur France 5, avoir obtenu l'accord de "tous les distributeurs" pour poursuivre l'opération censée limiter l'impact de l'inflation sur les ménages en encadrant les prix de nombreux produits du quotidien vendus dans les supermarchés.

Censée car le dispositif, lancé mi-mars, n'est pas vraiment encadré. Les distributeurs se sont simplement engagés à vendre une sélection de produits au "prix le plus bas possible", sans que des plafonds n'aient été établis. D'ici la fin de l'année, Bruno Le Maire souhaite que les discussions entre les différents acteurs de la consommation permettent de revoir les prix à la baisse. A ce stade, certains "n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent", a tancé le ministre.

Le prolongement du trimestre anti-inflation devrait toutefois permettre aux ménages de limiter leurs dépenses. Tour d'horizon de ce que propose chaque marque de supermarché.

Dans quels magasins pouvez-vous profiter de cette opération anti-inflation ?

Tous les principaux groupes de la grande distributions participent à l'opération anti-inflation lancée par le gouvernement. Ainsi, des produits aux prix encadrés sont à retrouver chez :

Aldi

Auchan

Carrefour

Casino

Franprix

Intermarché

Leclerc

Lidl

Monoprix (pas de panier anti-inflation, mais un dispositif "Monopetitprix" depuis septembre dernier. Le prix a été bloqué pour 300 produits parmi 40 catégories différentes)

Super U

Tous les consommateurs, sans distinction, ont accès au panier anti-inflation depuis le mercredi 15 mars 2023 dans le cadre du dispositif "trimestre anti-inflation". Il n'est pas conditionné au niveau de revenus. Seule réelle exigence de la part du gouvernement : voir les promotions dans les différentes enseigne s'inscrire dans la durée, au moins pour un trimestre.

Pour le consommateur, il est très facile de repérer dans leur supermarché les produits faisant parti de l'opération. Un logo "trimestre anti-inflation" bleu, blanc, rouge est appliqué sur les produits concernés. Les remises sont majoritairement appliquées sur les marques distributeurs des enseignes. En effet, elles disposent davantage de liberté sur ces marques là, et peuvent donc rogner leurs marges de manière plus significative.

Le géant du discount Lidl propose un panier anti-inflation d'environ 50 produits depuis le 1er mars 2023. "C'est important d'accompagner ce genre d'idées" déclarait Marc Biero, Directeur exécutif des achats et marketing de l'enseigne sur BFMTV le 1er février dernier.

Le panier Lidl est composé de produits bio, frais, congelés, de l'épicerie, de propreté, et d'hygiène. La firme allemande souhaite choisir "les produits qu'on retrouve le plus dans les placards des Français."

Initialement, Leclerc avait décidé de ne pas mettre en place un panier anti-inflation. La marque affirmait qu'elle était déjà la moins chère du marché. Elle a finalement rétropédalé en bloquant tous les prix de la marque "Eco +". Seuls ces produits sont concernés mais cela en concerne environ 1000 a estimé le groupe.

L'enseigne Système U a lancé son propre panier anti-inflation, avec 150 produits à prix coûtant, dès le 1er février 2023. Ce dispositif d'une durée indéterminée concerne 150 produits comme la farine, les pâtes, la mayonnaise, l'huile, café, miel, thon, yaourts, lait, pain de mie et autres burgers. Des produits exclusivement de marque distributeur.

De son côté, l'enseigne Carrefour a lancé un panier "essentiel et nutrition" de 200 produits dont 100 du quotidien. Ce dispositif court dans un premier temps du 15 mars au 15 juin.

Les Enseignes Casino proposeront 500 produits à moins de 1 euro, et dont elles ont bloqué le prix dès le 15 mars 2023, dans tous les hypermarchés et supermarchés Casino.

"Les clients retrouveront dans l'ensemble des supermarchés et hypermarchés Casino une liste de 500 produits, identiques quel que soit le magasin, à moins de 1€, et dont le prix sera bloqué pendant 3 mois, du 15 mars au 15 juin 2023. Ces produits sont environ pour moitié des produits à marque Casino et des produits frais, et pour l'autre moitié des produits Leader Price. Ils couvrent tous les besoins essentiels de la consommation quotidienne, soit un total de 48 familles de produits : épicerie salée et sucrée, féculents et légumes, céréales, produits laitiers et compotes de fruits, hygiène corporelle (gels douche, etc.), hygiène bébé, entretien ménager, alimentation pour animaux, etc" indique Casino auprès de Linternaute.com.

L'enseigne Auchan, elle, a présenté ses "solutions anti-inflation, pro plaisir" dans son dernier communiqué de presse officiel. Elle prévoit notamment depuis le 15 mars 2023 :

15 fruits et légumes à bas prix par jour, sur des étals dédiés

Une sélection de pièces du boucher à moins de 3 euros

Des offres "marée" sur la poissonnerie à moins de 5 euros le kg

100% des produits du rayon "self discount" de ses supermarchés à prix bloquas (jusqu'à 1000 références, frais, surgelés, épicerie, droguerie, parfumerie, liquides)

150 produits à prix bloqués (marque Auchan et Pouce)

L'enseigne Auchan a également décidé de changer de rythme de promotions en revisitant le "traditionnel" 2+1 gratuit. Les clients peuvent toujours acheter deux produits identiques, et bénéficier d'un troisième gratuit qu'ils peuvent venir chercher plus tard en magasin. Cela évite le sur stockage, et le dépassement de la date limite de consommation.

La hausse massive du prix des matières premières influant sur le coût de l'alimentaire pour l'ensemble des Français a poussé le gouvernement à agir. D'après la société d'étude IRI, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 13,3% en janvier 2023 par rapport à la même période 2022. Une situation insupportable pour de nombreux ménages modestes, combinée à la flambée du prix du carburant et de l'électricité. De facto, l'exécutif souhaite protéger le pouvoir d'achat des ménages grâce à un nouveau dispositif.