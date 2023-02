Panier anti-inflation : la liste des produits concernés

PANIER ANTI INFLATION. Dès le mois de mars, le gouvernement lancera le dispositif du panier anti-iflation. L'enseigne Système U a déjà mis en place le sien, avec 150 produits à prix coûtant.

[Mis à jour le 7 février 2023 à 16h06] En concertation avec les acteurs de la grande distribution comme Carrefour ou Leclerc, le gouvernement souhaite mettre en place un panier anti-inflation pour tenter de lutter face à la hausse des prix à la consommation, et notamment dans le secteur alimentaire. Ce nouveau dispositif devrait être lancé au mois de mars 2023, et concerner une sélection de 50 produits du quotidien, proposés à bas prix. L'objectif est de "faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs. J'ai à cœur qu'il y ait aussi des produits de qualité, des produits frais, bio et que ce ne soit pas uniquement un panier petits prix, mais un panier du quotidien" affirmait la ministre Olivia Grégoire, le 30 janvier dernier sur Europe 1.

Côté distributeurs, une enseigne se démarque déjà des autres, c'est Système U avec son propre panier anti-inflation de 150 produits "à prix coûtant" depuis le 1er février dernier. Malheureusement, l'UFC-Que-Choisir, première association de consommateurs de France déplore la qualité nutritionnelle des produits proposés : "nous en avons comptabilisé 17 notés E et 31 notés D, soit 39 % dont la note nutritionnelle est médiocre à mauvaise. Pour les autres, 28 % sont A, 10 % sont B et 14 % sont C." En revanche, plusieurs produits bio font partie de la liste. L'association regrette également que "l'ensemble de cette offre" ne soit pas "toujours disponible" en magasin. Un dispositif perfectible, donc, mais qui reste le premier introduit sur le marché.

Le gouvernement n'a pas encore déterminé de liste précise concernant les produits qui composeront ce panier anti-inflation. La liste devrait correspondre aux besoins d'une famille avec enfants. Voici les premières pistes avancées par l'exécutif :

Produits d'hygiène

Produits frais et bio

Produits laitiers

Viande

Tous les consommateurs, sans distinction, devraient avoir accès à ce panier anti-inflation. Il ne devrait pas être conditionné au niveau de revenus. Seule condition, acheter les produits faisant partie du dispositif. Il ne sera pas possible de faire ses choix "à la carte".

"Ce n'est pas au gouvernement de fixer les références. Et si les prix sont bas, ce n'est pas sur le dos de nos agriculteurs ou de nos producteurs qu'il faut que ces marges soient trouvées" expliquait Olivia Grégoire sur Europe 1. En clair, chaque enseigne sera libre d'établir sa liste.

L'enseigne Système U a d'ores et déjà lancé son propre panier anti-inflation, avec 150 produits à prix coûtant, dès le 1er février 2023. Ce dispositif d'une durée indéterminée concerne 150 produits comme la farine, les pâtes, la mayonnaise, l'huile, café, miel, thon, yaourts, lait, pain de mie et autres burgers. Des produits exclusivement de marque distributeur.

De son côté, l'enseigne Carrefour a lancé le "défi anti-inflation", 30 produits essentiels pour moins de 30 euros. Chez Leclerc, un "bouclier anti-inflation" a été instauré. "Parce que l'inflation continue de prendre une place importante dans nos vies, nous avons décidé de renforcer notre bouclier anti-inflation et de l'étendre à plus de 230 produits du quotidien" peut-on lire sur le site officiel de la marque.

La hausse massive du prix des matières premières influant sur le coût de l'alimentaire pour l'ensemble des Français a poussé le gouvernement à agir. D'après la société d'étude IRI, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 13,85% en janvier 2023 par rapport à la même période 2022. Une situation insupportable pour de nombreux ménages modestes, combinée à la flambée du prix du carburant et de l'électricité. De facto, l'exécutif souhaite protéger le pouvoir d'achat des ménages grâce à ce nouveau dispositif.