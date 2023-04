Index séniors : ce que contient ce point de la réforme des retraites, peut-il être retoqué ?

INDEX SENIOR. Le Conseil Constitutionnel rendra sa décision ce vendredi 14 avril au sujet du projet de loi de réforme des retraites. L'index séniors pourrait bien être abandonné.

[Mis à jour le 14 avril 2023 à 11h27] Le Conseil constitutionnel rendra sa décision ce vendredi 14 avril, autour de 18 heures quant à la validation ou non du projet de réforme des retraites du gouvernement. La tendance est à la censure partielle, et un point devrait être au centre de toutes les attentions : l'index séniors. Il a pour objectif de maintenir à flot l'emploi des 55 ans et plus en rendant public leur nombre. Autrement dit, renforcer la transparence. Cet index pourrait entrer en vigueur dès le mois de novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, et en juillet 2024 pour celles dont les effectifs sont compris entre 300 et 1 000 salariés. Et si les entreprises ne respectent pas cette directive ? Une pénalité financière correspondant à 1% de la masse salariale de ces dernière serait alors appliquée.

Mais alors, cet index sur l'emploi des séniors peut-il être retoqué par le Conseil constitutionnel ? Tout à fait. C'est même la mesure qui a le plus de chance de ne jamais voir le jour. Le gouvernement ayant choisi un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif (PLFSSR), l'index sénior doit, en théorie, avoir un impact budgétaire sur l'année 2023. Ce qui n'est pas forcément le cas. Un argument que les neuf Sages pourraient mettre en avant ce vendredi. Vous avez besoin d'un petit résumé du projet de réforme des retraites sur la table depuis de longs mois ? Le voici :