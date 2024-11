Hausse des impôts : la taxe sur l'électricité confortée, les riches finalement épargnés

Les députés ont voté contre une salve de hausse d'impôts. Cela pourrait avoir des répercussions sur le portefeuille des Français.

Coup de théâtre à l'Assemblée nationale ! Lors d'un premier vote sur le budget 2025, la majorité des députés a voté contre une salve de hausse d'impôts, initialement adoptée par les parlementaires. Cela revient à dire que nombre d'augmentations de taxes diverses, notamment sur les plus riches et les entreprises les plus prospères, tombent à l'eau, du moins dans un premier temps. En revanche, cela signifie surtout que la hausse de la taxe sur l'électricité, qui va toucher tous les Français, est bel et bien en passe d'entrer en vigueur.

Comme une majorité de députés s'est prononcée contre le volet "recettes" du projet de loi de finances pour 2025, tous les ajustements votés tombent à l'eau. A savoir, notamment, un nouvel impôt sur le patrimoine des milliardaires, une taxe supplémentaire sur les dividendes des entreprises réalisant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, un impôt universel sur les multinationales, une taxe sur les deux-roues bruyants ou encore le retour d'une taxe sur les entreprises (CVAE). Exit toutes ces recettes supplémentaires.

Le texte va à présent transmis au Sénat, mais il s'agira de la version initiale écrite par le gouvernement, celle qui prévoit de doubler la TICFE, cette taxe payée par tous les ménages et les entreprises, sur leurs factures d'électricité. C'est ce texte qui prévoit également une contribution exceptionnelle des très riches afin que 20% de leurs revenus soient soumis à l'impôt, d'augmenter la TVA sur les chaudières à gaz ou encore le malus sur les véhicules polluants.