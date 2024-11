Prix de l'électricité : Barnier recule sur les taxes, de combien la facture va-t-elle baisser ?

La TICFE est l'abréviation de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Il s'agit d'une taxe appliquée sur la facture d'électricité. Elle est aussi appelée CSPE, pour Contribution au Service Public d’Electricité. Il s'agit de son ancien nom, que nous avons mentionné plus bas dans ce live. La TICFE et la CSPE sont la même chose : il s'agit simplement d'un changement de nom intervenu en 2015.

16:20 - Quelles lignes de ma facture vont changer en 2025 ?

Difficile à lire, la facture d'électricité va donc voir quelques lignes changer à partir du mois de février. Si l'abonnement restera au même tarif, la ligne "consommation", et plus particulièrement la colonne "Prix kWh HT", va diminuer. Le nouveau montant n'est pas encore connu mais il est certain qu'il sera en baisse. La ligne suivante, "Contribution tarifaire acheminement", restera la même, tandis que la "Contribution au service public de l'électricité", va augmenter. Elle passera de 0,021€/kWh à 0,032€/kWh. Au global, la facture va tout de même diminuer.