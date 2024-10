Prix de l'électricité : qui va payer plus et qui va payer moins ? Les scénarios qui se profilent

Pour estimer le montant de la future facture, il suffit de prendre la dernière échéance reçue et lire la ligne située en dessous de "Total électricité TTC". Intitulée "dont XX euros HT reversés à votre distributeur au titre de l'acheminement de l'électricité" (sur les factures Engie notamment), c'est celle qui va augmenter de 4,81%. Si ma mécanique de calcul entre le HT et le TTC est un peu complexe, au global, le montant à payer au fournisseur sera en hausse d'environ 1%. A titre d'exemple, sur une facture de 180 euros qui compte 27 euros d'acheminement, le total ne grimpera que d'environ… 1 euros.

16:35 - Une hausse du prix de l'électricité le 1er novembre pour une partie des Français

A partir du 1er novembre, le prix de l'électricité va augmenter. Ou, plus exactement, celui des coûts d'entretien du réseau électrique. Ces frais sont en effet répartis sur les diverses lignes de la facture : abonnement, consommation et contribution tarifaire acheminement. Il s'agit de sommes que doivent verser les fournisseurs aux gestionnaires (c'est-à-dire, principalement, Engie et consorts à Enedis). Or, les fournisseurs ne sortent pas cet argent de leur poche : ils appliquent ce dû sur les factures des clients. C'est ce qui s'appelle le Tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE). Le mois prochain, son montant va grimper de 4,81%. Les fournisseurs auraient pu ne pas répercuter cette hausse sur la facture. Cependant, Engie annonce à Linternaute que "malheureusement nous n'avons pas d'autre choix que de répercuter la hausse de ce TURPE à nos clients compte tenu des contraintes règlementaires et financières." TotalEnergies ne nous a pas répondus. Mais tous les Français ne seront pas concernés.