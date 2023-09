La SNCF n'a pas augmenté que les prix des billets, ces autres hausses passées inaperçues

La compagnie ferroviaire a procédé à quelques ajustements tarifaires sur lesquels elle ne s'est pas épanchée...

La nouvelle a fait mal, mais elle en cachait une autre. Depuis fin août, les tarifs plafonnés de la SNCF ont augmenté de 10€ pour les détenteurs d'une carte Avantage, qu'elle soit Jeune, Adulte ou Sénior. Fini les prix maximaux de 39, 59 ou 79€ selon la durée du trajet : désormais, ce sont 49, 69 ou 89€ qu'il faut, au plus, débourser. Mais ce n'est pas tout, car la compagnie ferroviaire a également réhaussé d'autres frais, en toute discrétion...

En effet, en plus d'augmenter les prix de ses billets, les tarifs désormais en vigueur au wagon-bar sont plus élevés que ces derniers mois. Certes, il ne s'agit pas là du service le plus utilisé par les voyageurs : seul un voyageur sur cinq s'y rend au cours de son trajet, l'argument du prix étant régulièrement avancé. Cela ne devrait pas beaucoup changer au vu de la nouvelle carte présentée par la SNCF en cette rentrée, elle qui affiche de nombreuses augmentations.

Le burger, symbole de la hausse des prix

Nous avons constaté par exemple 7% de hausse pour le menu concocté par le chef étoilé Thierry Marx. Le prix est passé de 14,80 à 15,90€ pour bénéficier d'un plat, d'un dessert et d'une boisson. Autre formule en hausse : celle dite "Essentiel", comprenant une salade et une boisson. Le remplacement du sandwich poulet par une salade de blé, tomates cerises, fève de soja et tzatzíki a fait grimper le tarif de 1€ (8,90€ actuellement). Autre augmentation de prix conséquente : celle du burger qui, acheté individuellement, coûte à présent 8,90€, contre 7,70€ il y a peu (+16%). Par ailleurs, le ¼ de vin rouge Merlot – Cabernet Sauvignon est désormais vendu à 5,60€ (4,90 auparavant).

Il s'agit ici des principaux produits ayant connu une augmentation entre l'ancienne et la nouvelle carte du wagon-bar SNCF. Celle-ci est changée deux fois par an et subit quelques changements. Aux formules et produits précités s'ajoutent également quelques faibles hausses (10 centimes pour le croque-monsieur, une purée de pommes et la bière Gallia ; 5 centimes pour les chips). Les autres produits n'ont pas été augmentés depuis le changement de carte.

Plus globalement, sur les cinq dernières années, la SNCF a procédé à de nombreux ajustements de l'offre proposée au wagon-bar. Des formules ont disparu, d'autres ont été créées, des plats ont été remplacés ou modifiés… Difficile donc de s'y retrouver pour un véritable comparatif, même si certains produits sont indéboulonnables

En 2018, 11 formules étaient proposées, allant de 3,90 à 17€. Aujourd'hui, la carte est un peu plus réduite (9 formules). Le burger était déjà proposé, mais à 6,90€. Si sa recette a été légèrement modifiée depuis, son prix, lui, est celui qui a connu la plus forte hausse : +2€ en cinq ans. Mieux vaut donc prévoir son sandwich et sa bouteille d'eau avant de partir ! Seule maigre bonne nouvelle, pour rendre l'addition un peu moins salée, les détenteurs de la carte Avantage bénéficient depuis quelques mois d'une ristourne de 15% pour toute formule achetée.