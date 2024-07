Ce cadeau de mariage est en vogue, mais peu d'invités veulent l'offrir

Une nouvelle tendance émerge lors des mariages, mais les convives ne semblent pas totalement y adhérer.

Que faire comme cadeau de mariage ? La question se pose très régulièrement parmi les invités. Et cela peut virer au casse-tête. Les listes de mariage permettent toutefois d'orienter les choix. Au milieu d'un beau service de table, d'une jolie cave à vin ou d'une demande de participation au financement du voyage de noces, se niche désormais une nouveauté.

Ce pourrait être perçu comme une blague, mais c'est une véritable tendance, on ne peut plus symbolique sur la période actuelle. Désormais, parmi les désidératas, les futurs époux n'hésitent pas à demander aux personnes célébrant leur union de leur verser une somme d'argent pour contribuer à l'achat d'une maison ou d'un appartement.

Selon The Knot, une entreprise américaine qui aide à la préparation des mariages, un couple sur cinq demande une aide financière. L'objectif : constituer un acompte suffisant en vue de demander un crédit immobilier. "Les fonds pour la maison étaient l'un des cadeaux financiers sur les listes de mariages les plus populaires sur The Knot en 2022, le deuxième juste derrière le fonds pour la lune de miel", explique la société.

C'est notamment le cas de Mankin et Moss, qui ont raconté leur histoire à CBS. Ce couple d'Américains, basé à New-York, a sollicité la générosité de son entourage pour rassembler des fonds afin de contracter un crédit lorsque les taux auront diminué. En attendant, l'argent est placé sur un compte épargne. Cependant, la plupart des invités ne semble pas enjouée à l'idée de participer à un financement immobilier : seuls 30% y sont favorables, d'après une étude de Realtor.

Pourtant, cela ne leur empêche pas de mettre la main à la poche, pour autre chose. "Le couple typique reçoit 32 % de fonds en plus pour une lune de miel, avec une moyenne de 716€ (au total – conversion euros/dollars faite), par rapport à la moyenne des fonds récoltés pour une nouvelle maison, de 519€", précise The Knot auprès de Fortune.

Pour Morgan Ward, professeur spécialisé dans le comportement du consommateur, cela s'explique simplement : les invités préfèrent marquer le coup avec un cadeau personnalisé. "Je suppose que les donateurs considèrent une nouvelle maison comme plus utilitaire et donc moins amusante à offrir et probablement comme quelque chose que les mariés achèteront eux-mêmes, qu'ils reçoivent ou non de l'argent en cadeau."