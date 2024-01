12 millions de Français vont payer plus cher cette facture de tous les jours à cause de l'Etat

Un nouveau coup dur pour le portefeuille des ménages arrive après une décision prise par le gouvernement.

Si certains ont décidé de le repousser au plus tard possible, augmenter la température du chauffage est inéluctable ces jours-ci. La vague de froid qui déferle sur la France contraint la population à hausser l'intensité de leurs chauffages, poêles ou cheminées. Mais les boutons sont tournés avec une frilosité certaine : face à la météo, certes, mais surtout face à l'impact que cela aura sur la facture d'énergie.

Si celle d'électricité va augmenter, comme cela est prévu depuis plusieurs semaines, les ménages qui se chauffent au gaz vont aussi voir la note s'alourdir. Mais rien ne servira de râler contre Engie, Total Energies ou encore Dyneff. C'est à cause de l'Etat que la hausse se fera le plus ressentir. Les Français avaient été prévenus : le bouclier tarifaire ayant permis de limiter la hausse des prix de l'énergie, c'est fini. Cela ne s'était pas encore traduit concrètement pour les personnes qui se chauffent au gaz, mais la nouvelle grille tarifaire est à présent connue.

Le prix du gaz se décompose en deux : la production et l'acheminement d'une part, les taxes de l'Etat de l'autre. La première partie (fixe pendant un an dans certains contrats) ne va pas augmenter et pourrait même baisser. En revanche, la deuxième (jamais fixe qu'importe le contrat) va s'envoler. Il a en effet été décidé de doubler le montant de la Taxe Intérieure sur Consommation de Gaz Naturel (TICGN). Depuis le 1er janvier 2024, elle est passée de 8,45€ à 16,37€ par mégawattheure.

Tout le monde ne subira pas, d'emblée, cette hausse. Les personnes qui ont un contrat dont le prix du gaz s'ajuste au fil des mois (offre Passerelle d'Engie notamment) ne seront que peu impactés car cela interviendra en même temps que la baisse annoncée du tarif du gaz. La hausse de la taxe sera donc compensée. Mais attention au retour de flamme lorsque le prix du gaz repartira à la hausse.

De leur côté, les ménages qui ont souscrit à une offre de gaz à prix fixe vont faire grise mine. Comme leur tarif du gaz ne va pas baisser, l'augmentation de la TICGN va véritablement peser sur le compte en banque. Les conséquences sur la facture, selon la consommation annuelle, seront les suivantes :

1 000 KwH (gaz utilisé que pour les plaques de cuisson) : 7,92€/an en plus

3 000 KwH (gaz utilisé pour la cuisson et l'eau chaude) : 23,76€/an en plus

10 000 KwH (cuisson, eau chaude, chauffage - appartement ou maison de 70m²) : 79,20€/an en plus

15 000 KwH (cuisson, eau chaude, chauffage - maison de 130m²) : 118,80€/an en plus

20 000 KwH (cuisson, eau chaude, chauffage - maison de 200m²) :158,40€/an en plus

En France, 12 millions de personnes se chauffent au gaz, selon Engie. Contactée, l'entreprise n'a pas souhaité indiquer combien de clients se chauffant au gaz détiennent un contrat avec un prix variable de l'énergie ni combien ont souscrit à un contrat avec un prix fixe du gaz durant an.