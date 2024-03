Ces nouvelles étiquettes arrivent chez Carrefour : mieux vaut acheter les produits qui en ont une

Des indications supplémentaires vont être affichées sur certains produits.

Les plus assidus des rayons des supermarchés l'ont déjà remarquée. A l'heure où les clients inspectent les moindres détails des produits proposés à la vente, en quête des meilleurs prix, une nouvelle étiquette a fait son apparition sur plusieurs marchandises. Celle-ci n'affiche pas le prix, ni même une promotion, mais est un indicateur important à prendre en compte, pour votre portefeuille, mais pas que.

Parmi toutes les enseignes de grande distribution, seul Carrefour l'a, pour l'instant, autorisée. Et les habitués ne peuvent pas la manquer. Parfois sous forme de simple étiquette, parfois en guise de nouvel emballage, cette nouvelle mention est claire : "Je rémunère au juste prix mon producteur." Un nouveau coup de com' dans la bataille engagée face à Leclerc, Lidl et autres concurrents ? Pas du tout.

Ces étiquettes visent à inciter le consommateur à acheter les produits d'un producteur local et ne sont apposées qu'après accord de ce dernier, lorsqu'il estime être rémunéré de manière adéquate par le supermarché qui vend son produit. L'initiative a été lancée par l'organisation "C'est qui le patron ?!". "En instantané, vous avez la garantie, parce que c'est le producteur qui met l'étiquette, que c'est un prix juste", a expliqué Nicolas Chabanne, son fondateur, sur BFM TV. Avec un risque que les tarifs augmentent ? "Pas forcément" affirme-t-il.

Un élément majeur à prendre en compte puisque car, si la plupart des Français a approuvé les manifestations des agriculteurs ces dernières semaines, tous ne peuvent pas se permettre de payer plus cher pour acheter un produit local offrant une meilleure rémunération des agriculteurs : seuls 35% se disent prêts à le faire immédiatement, tandis que 53% le souhaiteraient mais n'en ont pas les moyens (Elabe, janvier 2024).

Pour l'heure, ces produits qui garantissent un niveau de rémunération du producteur suffisamment élevé concernent le lait, le beurre, les œufs, les yaourts, de la crème, des pommes de terre, du jus de pomme, du chocolat, du miel ou encore des steaks hachés. A titre d'exemple, la boite de six œufs élevés en plein air et estampillés "C'est qui le patron ?!" se vend 1,94 euros chez Carrefour, tandis que ceux Label Rouge de la Filière qualité Carrefour sont affichés à 1,99€. A noter toutefois que Carrefour propose une boîte de six œufs à 1,55 euros issus de sa marque "Original". Cependant, il n'est pas fait mention d'absence d'OGM dans ce produit.

L'organisme travaille au développement de ce dispositif qui pourrait concerner à l'avenir diverses sortes de fromages, mais aussi des produits de charcuterie, les pâtes ou encore le riz.