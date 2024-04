Un chèque de 150 euros versé automatiquement à 5,6 millions de Français

Une précieuse aide financière arrive dans les boîtes aux lettres au fil des jours.

Il était attendu par un bon nombre de Français, il arrive enfin ! Après un vrai-faux suspens sur sa date de versement, un chèque d'un montant moyen de 150 euros commence à être adressé à plus de 5,6 millions de ménages. Reçu directement dans les boîtes aux lettres, il est envoyé automatiquement, sans aucune démarche à faire, prêt à être consommé. Mais ne pensez pas pouvoir aller faire les courses ou les boutiques avec, son utilisation est très encadrée.

Comme depuis plusieurs années maintenant, c'est en effet le chèque énergie qui est actuellement reçu par les foyers ayant de faibles revenus. L'objectif : aider à payer une partie de la facture d'électricité, de gaz ou de bois (une seule facture peut être payée avec cette aide).

Selon si vous vivez seul, en couple, avec ou sans enfant, le montant qui vous est octroyé varie. Au minimum, les personnes éligibles touchent 48 euros, le maximum étant fixé à 277 euros. En moyenne, 150 euros sont versés à chaque foyer éligible.

Concrètement, un couple avec deux enfants ne doit presque pas gagner plus que le Smic (1 398,70 euros net par mois chacun) pour toucher le chèque énergie. Une aide de 76 euros lui sera alors versée. En revanche, une personne seule au Smic ne peut pas percevoir le chèque énergie. Pour savoir si vous êtes en mesure de recevoir ce coup de pouce, il suffit de lire deux lignes sur votre dernier avis d'imposition : le revenu fiscal de référence et le nombre de part. Ce tableau permet ensuite de connaître immédiatement son éligibilité ou non.

L'envoi, effectué automatiquement par le ministère de l'Economie, se fait de manière échelonnée. Ainsi, tous les Français qui peuvent prétendre à ce chèque ne le reçoivent pas en même temps. Ce sont d'abord l'Indre, les Outre-mer, une partie de l'Est, des Hauts-de-France ou encore du quart sud-ouest de la France, ainsi que de la Seine-Saint-Denis, qui le touchent en premiers. Pour ces territoires, l'envoi a débuté le mardi 2 et s'étale jusqu'au vendredi 5 avril. La campagne se terminera avec, principalement, l'Île-de-France, dont les habitants recevront le chèque entre le lundi 22 et le jeudi 25 avril.

Pas d'inquiétude si vous ne recevez pas le chèque énergie au cours des dates annoncées. Tout d'abord, les délais postaux peuvent retarder l'arriver du courrier. Egalement, les services chargés de dresser la liste des personnes éligibles auront peut-être des loupés. Une plateforme de réclamation sera mise en ligne mi-mai.