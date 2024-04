Voici les dates limites chez vous pour remplir la déclaration d'impôts et éviter une amende

Mieux vaut ne pas oublier certaines dates dans le calendrier.

C'est parti ! Comme chaque année, il est désormais l'heure de déclarer l'ensemble de ses revenus aux impôts pour savoir quel montant il faudra payer à l'Etat dans quelques semaines. Si la facture s'étale désormais tout au long de l'année grâce au prélèvement à la source, il demeure indispensable de remplir le traditionnel formulaire, directement sur son espace personnel sur le site des impôts ou la version papier reçue au courrier.

Un peu moins de 40 millions de Français doivent, depuis le 11 avril, effectuer cette démarche, qu'importe les revenus perçus. Même les plus modestes ont l'obligation d'informer l'administration fiscale de leurs ressources financières. Cela n'est pas synonyme de paiement d'un impôt puisque seuls 18 millions de contribuables doivent s'acquitter d'une somme auprès des impôts.

Bien que beaucoup d'informations soient automatiquement transmises et que la déclaration soit de plus en plus facile, il y a tout de même des délais à respecter. Le formulaire doit être complété avant une certaine date, laquelle varie en fonction du département d'habitation de la personne. C'est simple : cela dépend du numéro de votre département. Ainsi, en France, certains administrés disposent de six semaines pour accomplir la démarche, quand d'autres bénéficient de deux semaines supplémentaires. Voici les dates limites à retenir par département :

Jeudi 23 mai 2024 à 23h59 : pour les habitants des départements 01 (Ain) au 19 (Corrèze) et pour les Français habitant à l'étranger ayant perçu des revenus de source française ;

Jeudi 30 mai 2024 à 23h59 : pour les habitants des départements 20 (Corse-du-Sud) à 54 (Meurthe-et-Moselle) ;

Jeudi 6 juin 2024 à 23h59 : pour les habitants des départements allant du 55 (Meuse) au 976 (Mayotte).



Il est impératif de les noter dans le calendrier car envoyer sa déclaration d'impôts une fois le délais passé vous expose à une amende. Pour un "léger" retard, c'est-à-dire quelques jours après la fermeture, le montant de votre impôt sera majoré de 10%. Si une mise en demeure vous est adressée, la majoration passe à 20%, puis à 40% dans le cas où 30 jours se sont écoulés depuis la réception de la mise en demeure. Ce à quoi il faut ajouter de légers intérêts de retard appliqués en plus de la majoration (0,20% par mois de retard).

Bref, ne pensez pas éviter de passer à la caisse en ne remplissant pas votre déclaration : mieux vaut se mettre une alerte dans le calendrier, l'addition sera toujours moins salée.