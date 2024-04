Elle aborde le pape à l'improviste, la réponse du pontife fait beaucoup rire

La rencontre entre une grand-mère et le pape François a beaucoup ému et amusé à la fois sur les réseaux sociaux. La réaction du pontife a fait l'unanimité.

Cinq femmes d'une même famille se sont rendues à Rome pour découvrir la ville. Comme elles le racontent sur les réseaux, durant leur séjour, elles ont souhaité voir le pape François. Elles ont alors tenté de s'en approcher, lors de l'audience papale célébrée chaque mercredi au Vatican. La grand-mère de la famille était déjà ravie de pouvoir l'apercevoir à cette occasion : "Je suis folle de joie. Nous allons voir le pape François. Comme c'est beau. Cela vaut la peur que j'ai vécue dans l'avion", a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux, juste avant de prendre place dans l'espace dédié pour croiser le pape.

Il a fini par passer juste devant elle avec son fauteuil roulant, une vraie bonne surprise. La grand-mère a alors osé l'aborder et lui a offert un cadeau : une image de la Vierge de Rocio. Il s'agit de la Vierge qui se trouve dans le village d'El Rico, lieu de pèlerinage en Espagne. Il attire chaque année des centaines de milliers de pèlerins à la Pentecôte. La grand-mère lui a ensuite baisé la main, tout en exprimant sa joie de le rencontrer. "Une joie de vous voir, mon père", a-t-elle ajouté. Rencontrer l'homme religieux était vraiment un rêve pour elle. Elle s'en est confié au pape : "Je ne voulais pas mourir sans vous avoir vu".

Si l'émotion de la grand-mère a touché, c'est surtout la réponse du pape qui a amusé : "Mais ne vous inquiétez pas, revenez dans dix ans", a-t-il dit, comme pour assurer qu'elle comme lui étaient sûrs d'être autant en forme dans de nombreuses années. La scène été partagée en vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a été vue pas moins de 372 000 fois.

Si cette réaction apparait comme un compliment à la grand-mère et montre aussi l'humour du pape François, elle répond aussi, d'une certaine façon, aux rumeurs sur la santé du pape François. L'Argentin de 87 ans a, en effet, montré ces derniers temps quelques faiblesses physiques : il apparait beaucoup en fauteuil roulant, comme c'est le cas dans la vidéo ci-dessus. Ses déplacements sont de plus en plus limités. Il a, par exemple, renoncé à se présenter à la messe du Vendredi Saint lors du week-end de Pâques.

Le pape François ne compte toutefois pas abandonner son poste alors qu'il est entré dans sa onzième année de pontificat. "On ne dirige pas avec un genou, mais avec la tête", avait-il déclaré selon Franceinfo. Cet échange prouve bien que le pontife va continuer à se battre : en prenant en compte les dix ans estimés, il semble même viser le quasi centenaire.