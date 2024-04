Cette ligne des impôts doit absolument être vérifiée : elle n'est pas remplie automatiquement

3 millions de Français ont recours à ce dispositif fiscal qui n'est pas directement inscrit sur la déclaration.

C'est la réduction d'impôts la plus utilisée en France. Plus de trois millions de personnes y ont recours chaque année. Pourtant, contrairement à un bon nombre de renseignements financiers sur les contribuables, celle-ci n'est pas remplie automatiquement sur les déclarations des Français qui y ont eu recours. Ce qui peut surprendre tant son usage est répandu à travers le pays. Il s'agit donc d'un point de vigilance particulier au moment de compléter votre formulaire.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, vous avez peut-être, comme près de 10% des contribuables, effectué un don à des organismes d'aide aux personnes en difficulté, d'intérêt général, aux associations d'utilité publique, aux candidats aux élections, aux partis politiques ou encore pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Ce geste de soutien à une cause est surtout l'opportunité de faire baisser le montant de ses impôts.

En effet, l'administration fiscale retranche 66 à 75% du montant de votre don sur la note totale. Par exemple, si vous avez fait un don de 100 euros et que le montant qui vous deviez initialement encore payer aux impôts était de 566 euros, celui-ci est abaissé à 500 euros grâce à votre don. Mais attention, c'est à vous d'informer la DGFiP de votre démarche.

Cela se fait en deux étapes au moment de compléter votre déclaration de revenus. Au début du formulaire, une page intitulée "Sélectionnez ci-dessous les rubriques que vous souhaitez faire apparaitre" s'affiche. Il faut la faire défiler jusqu'à la section "Charges" et cocher "Réductions et crédits d'impôt : dons, frais de garde d'enfants, emplois à domicile, cotisations syndicales, prestations compensatoires, etc."

Ensuite, c'est sur la page "Vos charges" que la ligne à compléter apparaît. Dans l'une des cases de la partie "Dons versés à des organismes établis en France", vous devez inscrire le montant total de votre don dans la case correspondant à l'établissement à qui vous avez fait de votre don. Voici à quels organismes correspondent chaque case :

7UD : Restos du cœur, Secours populaire, Secours catholique, Armée du salut, ACF, MSF, Médecins du Monde, Croix-Rouge, organismes d'aide aux victimes de violences domestiques

7UJ : Fondation du Patrimoine

7UF : Organismes d'intérêt général, aux associations d'utilité publique, aux candidats aux élections

Le calcul de la réduction fiscale se fait ensuite automatiquement. Sur la dernière page "Résumé de votre déclaration", vous pourrez vérifier le montant de la réduction en cliquant sur "Consulter le détail du calcul", à la ligne "Réductions d'impôt".