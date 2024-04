Engie, Orange, Netflix… Les prélèvements des clients de cette banque bientôt suspendus : voici comment l'éviter

Les salaires et autres rémunérations pourraient également être impactés.

"Bonjour, merci de régulariser votre paiement au plus vite." Ce genre de message, des milliers de personnes l'ont reçu, par SMS ou par e-mail. En principe, les autorités mettent en garde contre ce type de communication, bien souvent frauduleuse. Mais pour près d'un million de personnes, il s'agit d'une véritable alerte avant la suspension de leur abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie (Engie, Suez…), d'internet et téléphone (Orange, SFR, Bouygues ou Free), d'un service divers (Canal+, Netflix, Spotify, salle de sport…). Même les impôts pourraient vous prévenir… et votre salaire ou votre retraite ne plus être versé.

Généralement, un certain nombre de ces abonnements sont réglés chaque mois. Lorsque vous avez souscrit à un contrat de ce type, la société vous a demandé de renseigner un RIB afin de vous prélever mensuellement. Depuis ce jour, le débit est toujours le même, à la même date, et vous pouvez bénéficier du service sans vous poser de questions. Sauf que ces dernières semaines, certains usagers ont eu la désagréable surprise de recevoir une injonction à régler au plus vite leur dû car ils n'avaient pas pu être prélevés.

Tous ont un point en commun : avoir leur compte chez HSBC. Ou du moins, CCF. Il s'agit de la "nouvelle" banque qui a succédé au groupe britannique depuis le 1er janvier. Après 19 ans sous pavillon HSBC, le Crédit commercial de France a repris son nom, abandonné en 2005. Pour les clients, passer automatiquement de HSBC au CCF devait être indolore. Mais tous vont finalement devoir accomplir des démarches.

Les 800 000 personnes concernées doivent transmettre leur nouveau RIB auprès de tous les organismes qui les prélèvent chaque mois. En effet, selon la direction de la banque, les RIB édités par HSBC sont censés rester valables jusqu'au 30 juin 2024. Or, des incidents ont déjà été constatés par certains clients, rapporte Le Figaro, entraînant la suspension de prélèvements.

Tous les clients de CCF doivent donc s'assurer que leur nouveau RIB a bien été pris en compte pour le paiement de leurs abonnements car, à compter du 1er juillet, les anciens RIB deviendront définitivement inutilisables. S'ils ne transmettent pas leurs nouvelles coordonnées bancaires, ces clients risquent de recevoir des lettres de relance, d'avoir éventuellement des intérêts de retard à payer des intérêts de retard et, surtout, de voir leur abonnement se terminer.

Par ailleurs, afin d'être certain de bien recevoir l'argent que vous devez toucher en début ou fin de mois, votre nouveau RIB doit impérativement être communiqué à votre employeur, votre caisse de retraite, France Travail (ex-Pôle emploi) ou tout autre entité qui vous rétribue. Il ne faut aussi pas oublier de faire le changement auprès des impôts.