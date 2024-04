Les banques désormais obligées de supprimer ces frais bancaires

Un nouveau règlement entre en vigueur et c'est une bonne nouvelle pour les clients.

Demander de l'argent et le recevoir immédiatement dans sa poche : seul le paiement en liquide le permet, ou presque. Quelques applications de transfert monétaire (Lydia, Paylib) offrent aussi cette possibilité. Si cet usage est encore marginal, il va se démocratiser dans les mois à venir grâce à un nouveau service que devront proposer toutes les banques. Certaines le font déjà, mais la réglementation va désormais l'imposer à l'ensemble des établissements.

Actuellement, lorsque vous effectuez un virement depuis votre compte bancaire vers un autre, 24/48 heures doivent être attendues avant que le destinataire ne perçoive les fonds. Certaines banques proposent toutefois de faire le transfert dans un délai (très) réduit : en 10 secondes, l'argent envoyé est déjà crédité sur l'autre compte. Une opération ultra rapide qui est gratuite dans quelques établissements, mais payante dans d'autres. De 1 euro à 5 euros. Or, cela sera bientôt illégal.

© Maxime Gil / Linternaute

En effet, l'Union européenne a décidé de rendre gratuite l'utilisation du virement instantané entre les comptes, même de banques différentes, et dans les 27 pays de la zone Euro. Ainsi, l'argent envoyé depuis la France vers l'Allemagne arrivera en 10 secondes, tout comme lorsque le virement partira d'Espagne à destination de l'Estonie ou de la Grèce vers l'Irlande. Et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une nuance est toutefois à préciser : on parle ici uniquement du transfert d'argent, donc sans compter le délai de validation lorsqu'on ajoute un nouveau bénéficiaire sur son compte. Cela pourra toujours prendre 48 heures avant d'être accepté par votre banque.

Tous les établissements disposent d'un long délai pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle. Ce n'est qu'à partir du mercredi 8 octobre 2025, soit dans un an et demi, que tout virement instantané devra obligatoirement être gratuit.

Actuellement, peu de personnes utilisent le service du virement instantané, soit par méconnaissance du dispositif, soit parce qu'il coûte de l'argent. Selon les dernières données de la Banque de France, cela ne représente que 6% de l'ensemble des virements effectués (chiffres arrêtés en juin 2023) avec un montant moyen de 477 euros. Mais la part de ce mode de virement augmente puisqu'elle n'était que de 3% en 2022.