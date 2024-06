2 millions de salariés la touchent : cette prime a augmenté et elle arrive bientôt

Le salaire sera bientôt plus conséquent pour de nombreux salariés.

C'est une bonne nouvelle qui arrive pour les salariés ! Beaucoup l'ont probablement oubliée, mais une rallonge sur le salaire va être prochainement versée par de nombreuses entreprises, à destination d'au moins deux millions d'employés. Une prime de quelques centaines d'euros viendra en effet s'ajouter à la rémunération mensuelle. Ce n'est pas un nouveau chèque sorti de la poche du gouvernement mais bien une aide versée chaque année, automatiquement, et qui sera en hausse en 2024.

Alors que les vacances d'été pointent doucement le bout de leur nez – elles débutent officiellement le samedi 6 juillet dans l'Education nationale -, il est déjà l'heure de plancher sur l'organisation des deux mois estivaux : rester simplement chez soi, aller chez papi et mamie, partir quelque part… Les options varient selon les foyers, notamment en raison d'un critère central : le budget. C'est une triste réalité, tout le monde ne peut pas s'offrir le luxe d'aller souffler quelques jours au bord de la mer ou ailleurs.

Pour aider les ménages dans le financement de leurs congés d'été, certains employeurs versent la prime de vacances. Si certains l'octroient, cela n'est pas une obligation. Cela dépend simplement de la convention collective ou d'un accord d'entreprise. A titre d'exemples, les salariés embauchés sous les conventions Syntec, du BTP ou encore celle des industries et du commerce de la récupération bénéficient de ce petit plus.

Pour les salariés, la somme versée est calculée en fonction des règles édictées dans la convention collective ou l'accord d'entreprise. Et cette année, elle sera en hausse pour (quasiment) tout le monde grâce à une règle très simple : si vous avez été augmenté (ou vos collègues), votre prime sera mécaniquement plus élevée qu'en 2023 puisqu'elle correspond à un pourcentage de votre salaire (ou plus exactement de vos indemnités de congés payés, établies à partir de votre salaire), ou de la masse salariale globale de l'entreprise. La hausse ne sera pas vertigineuse mais équivalente à l'augmentation de salaire qui vous a peut-être été accordée. A moins que votre entreprise ait décidé d'abonder votre prime.

Concrètement, pour les salariés sous la convention Syntec qui regroupe de nombreuses professions en France, le montant équivaut à 10% de la rémunération brute annuelle : cela représente 300 euros bruts, soit environ 250 euros net, lorsque l'on perçoit un salaire de 1950 euros net par mois. Dans le BTP, le mode de calcul est plus complexe (30% de l'indemnité versée au titre de 24 jours de congés payés). Concrètement, pour un salarié payé 2000 euros net par mois (30 000 euros brut par an), la prime s'élève à environ 880 euros.

Mais quand sera-t-elle versée ? Généralement, c'est au cours de l'été (sur la paie de juin, juillet ou août) que les employeurs procèdent à ce versement, même si quelques règles spécifiques existent : certaines sociétés versent une partie au cours de l'été et une autre lors des vacances de Noël.