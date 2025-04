Tout le monde possédait ce jouet dans les années 90, il se revend plus de 3000 euros aujourd'hui

Devenus vintage, certains jouets se revendent plusieurs milliers d'euros. Ils trainent encore sûrement dans nos greniers !

Tout comme la mode, les jouets suivent un cycle et redeviennent tendance tous les vingt ou vingt-cinq ans. Ce phénomène a par exemple été observé avec les petites figurines Polly Pocket et les premières VHS des films signés Disney qui se revendaient à prix d'or l'année dernière.

Ces derniers mois, un nouveau jouet qui s'était écoulé à 40 millions d'exemplaires lors de sa sortie en 1998, s'arrache. Si bien que des collectionneurs ou des grands enfants qui ne s'en étaient pas encore débarrassés peuvent aujourd'hui le revendre pour plusieurs milliers d'euros. Sorte de mélange coloré entre un hibou, un chat et un rongeur, c'est le jouet robotique Furby qui attise toutes les convoitises.

La peluche interactive, dont le prix avait été fixé à 35 dollars lors des 3 premières années de sa commercialisation, connait une nouvelle jeunesse grâce au groupe américain Hasbro qui a relancé une nouvelle édition en 2017. Mais ce sont les anciens modèles qui intéressent vraiment les adeptes de jouets.

© Adobe Stock

Ces derniers se revendent actuellement à 1 000 €, en moyenne, sur les sites internet spécialisés comme Ebay. Les modèles d'origine, encore conservés dans leur boîte d'emballage, atteignent même les 3 850 euros ! Encore plus rares, quelques échantillons prototypes qui n'ont jamais été vendus en masse culminent, eux aussi, à plus de 3 000 €. Un vrai trésor.

Mais ne soyez pas déçu si vous ne possédez qu'un modèle de l'édition 2012. Les coloris les plus rares comme le blanc se vendent déjà entre 500 € et 1200 €. Une somme non négligeable !

Et ce n'est pas tout ! Comme le rapporte le quotidien britannique The Daily Mirror, si vous possédez le Furby le plus rare, le Furby arc-en-ciel, dont seulement trois exemplaires ont été produits dans le monde, vous pourriez le revendre pour beaucoup plus d'argent.

Parmi les autres objets des années 90 très convoités, on peut citer la toute première impression du premier tome de la saga Harry Potter. Avec sa couverture originale et ses fautes de frappe, cet ouvrage pourrait atteindre 30 000 à 50 000 dollars, rien que ça !