Finie la paperasse, la Caf va verser automatiquement ces aides

Il n'y aura plus besoin de remplir des dossiers pour toucher les prestations sociales.

C'est une réalité qui passe souvent sous les radars : le nombre de personnes qui ont droit à une ou plusieurs aides et allocations sociales et qui ne la demande pas. Ce phénomène, invisibilisé auprès du grand public, existe pourtant bel et bien. Les chiffres en attestent. Par exemple, une personne sur trois qui n'a pas de revenus oublie de demander le Revenu de solidarité active (RSA) et la moitié des personnes éligibles à la prime d'activité ne la perçoit pas.

Pour palier ce phénomène, un nouveau dispositif va être très prochainement mis en place. Sans faire aucune démarche (ou presque), vous pourrez percevoir automatiquement le RSA, la prime d'activité ou encore les aides au logement. Plus besoin d'appeler la Caf, de remplir des dossiers, de fournir pour la énième fois le même document… L'argent arrivera directement sur votre compte.

Une toute petite validation sera simplement à faire au préalable : la CAF enverra, à tous ses allocataires, un formulaire automatiquement rempli avec les divers revenus, sur le même modèle que la déclaration d'impôts pré-remplie. Il suffira alors de vérifier les montants et de valider le document. A partir de là, les informations permettront à la CAF de vous verser les prestations sociales auxquelles vous pouvez prétendre. La périodicité d'envoi du formulaire n'est pas encore connue.

Ce dispositif, appelé "Solidarité à la source", doit notamment permettre à des milliers de Français de toucher le Revenu de solidarité active (RSA), la Prime d'activité et les APL en s'évitant tout l'administratif. Souvent, en raison des difficultés des démarches, de la méconnaissance des aides, ou par volonté de ne pas être aidé, beaucoup de foyers ne touchent pas l'argent auquel ils ont droit.

L'automatisation du versement de ces aides débutera à partir du mois d'octobre 2024. Quatre départements ont été sélectionnés pour tester la mise en œuvre de ce changement : les Pyrénées-Atlantiques, l'Hérault, l'Aube et les Alpes-Maritimes. Dans ces territoires, les allocataires de la CAF recevront donc un document pour attester leurs revenus et obtenir les aides en conséquences. Cette phase d'essai devrait être assez brève. Selon le calendrier prévu par la réforme, toutes les CAF doivent passer à cette organisation à partir de mars 2025.

Cependant, il est à noter que seules les personnes touchant déjà des aides de la Caf seront concernées par le dispositif. Tous les Français ne recevront donc pas le document mentionnant leurs revenus, permettant de savoir s'ils peuvent percevoir ou non une prestation sociale.