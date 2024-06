Les impôts risquent d'augmenter pour tous ceux qui gagnent plus que ce salaire

D'ici quelques semaines, le montant des impôts pourrait augmenter pour une partie des Français.

La plupart des Français affirme qu'ils en paient trop, d'autres voudraient qu'ils en paient encore plus… Les impôts sont un épineux sujet en France. Ils sont pourtant essentiels puisque c'est cette collecte qui permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat et faire vivre les nombreux services publics du quotidien (école, hôpital, sécurité sociale…). Si les impôts prennent diverses formes, la plus connue reste celle de l'impôt sur le revenu.

Après diverses réformes ces dernières années, de nouveaux changements pourraient avoir lieu très prochainement. Et ce pourrait être une mauvaise nouvelle pour environ trois millions de Français. Alors que la campagne pour les élections législatives bat son plein, le Nouveau Front populaire propose un nouveau mode de calcul pour l'impôt sur le revenu. L'objectif, le rendre "plus progressif". Comprendre que beaucoup de Français paieront moins qu'aujourd'hui et d'autres paieront plus, selon la promesse faite par l'union de la gauche. Mais concrètement, qui serait concerné ?

A ce stade, les dirigeants du NFP n'ont pas détaillé précisément les nouvelles tranches d'imposition qu'ils souhaitent mettre en place. Mais la proposition n'est pas nouvelle et il est déjà possible de déterminer la frange de la population qui serait concernée par une hausse de l'impôt sur le revenu si la gauche arrive au pouvoir. En effet, elle avait déjà soumis l'idée en 2021 (les détails ici). Comme à l'époque, elle propose à nouveau 14 tranches (contre 5 aujourd'hui), allant de 1% à 90% d'impôts.

Un simulateur non-officiel, tenant compte du barème soumis en 2021 et du barème de la CSG en vigueur en 2022, permet de voir que ce serait les personnes gagnant, chaque mois, 3555 euros net avant impôts qui devraient payer davantage d'impôt sur le revenu. Si Eric Coquerel, le Monsieur Finances du NFP, a indiqué à Libération qu'il s'agissait uniquement d'un simulateur mis en place par des "militants", cela se rapproche des dires de Mathilde Panot, autre figure de l'union de la gauche, qui a indiqué sur BFM TV que cela concernerait les personnes qui touchent un salaire de 4000 euros et plus.

Selon les études de l'Insee sur le niveau de rémunération des Français, environ trois millions de personnes devraient donc payer davantage d'impôt sur le revenu si la gauche parvenait à faire passer sa loi. Les données de l'institut de statistiques évoquent 1,9 million de personnes du privé ayant ce niveau de revenus et environ 1 million de personnes dans le public. Les premiers impactés par cette réforme seraient les députés eux-mêmes puisqu'ils perçoivent 5 953,34 euros d'indemnités tous les mois.

En dessous de ces niveaux de rémunération, le Nouveau Front populaire promet que le montant de l'impôt sur le revenu diminuerait. 20 millions de personnes pourraient donc tirer profit de la réforme voulue par la gauche.