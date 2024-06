Ce message envoyé par la banque est une mauvaise nouvelle : il faut le lire attentivement

2 millions de personnes ont reçu cette communication de la part de leur banque.

C'est un e-mail envoyé dans un souci de "transparence". Ces derniers jours, de nombreux clients ont reçu un message important de leur banque, lequel contient une pièce-jointe qu'il faut lire avec attention : la nouvelle grille tarifaire en vigueur dans quelques jours ou semaines. Si vous l'avez peut-être lue rapidement ou mise directement dans la corbeille, cette communication cache pourtant une mauvaise nouvelle qu'il n'est pas possible de déceler sans creuser un peu : comme chaque année, avoir une carte bancaire ou effectuer des démarches avec son banquier coûte de plus en plus cher.

Si, habituellement, les tarifs bancaires évoluent au 1er janvier, certains établissements font évoluer leurs prix au cours de l'année. C'est notamment le cas du Crédit Agricole, qui en informe actuellement ses clients. A partir du 1er juillet ou du 1er septembre, plusieurs services, utilisés au quotidien, vont augmenter. La date n'est pas la même pour tout le monde car le Crédit Agricole fonctionne avec des agences régionales indépendantes. Les tarifs varient ainsi grandement à travers toute la France.

Malgré des différences de prix, il y a une constance entre tous, ou presque : les cartes bancaires vont coûter plus chères à l'année, et même beaucoup plus chères pour certaines d'entre elles. Une carte Visa Classic ou Mastercard Standard, à débit immédiat, augmentera de 1,15€ (Brie Picardie) à 3,20€ (Ille-et-Vilaine), tandis que la Visa Premier et Mastercard Gold bondiront de 9,50€ (Ille-et-Vilaine) et 10€ (Brie Picardie). Seuls les clients du Crédit Agricole PACA ont eu la bonne surprise de voir que les prix des cartes bancaires ne changeraient pas d'un centime.

Si certaines démarches comme aller en agence pour effectuer un virement coûteront quelques dizaines de centimes en plus, la palme de la hausse la plus spectaculaire revient au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine. Dans cet établissement, se séparer va coûter très cher : la banque va désormais facturer 75 euros pour une désolidarisation de compte-joint ! La facture était de 49,65 euros jusqu'ici.

Cette nouvelle tarification entrera en vigueur dès le 1er juillet en Ille-et-Vilaine et PACA, et à compter du 1er septembre prochain pour les clients du Crédit Agricole Brie Picardie, qui concerne les départements de la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. Au total, cela représente 2 millions de clients (1,1 million en Brie Picardie et 500 000 en Ille-et-Vilaine et PACA).