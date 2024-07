Beaucoup de Français n'ont pas reçu cette aide, il faut la réclamer au plus vite

Il est possible de réclamer l'argent que l'administration vous doit.

L'Etat vous doit de l'argent. Si de nombreux dispositifs d'aides pour les ménages existent et sont, généralement, versées automatiquement, l'administration s'est emmêlée les pinceaux. Un chèque, destiné à plus de 5 millions de Français, n'a pas été distribué à tous les Français qui y sont éligibles. Alors qu'il aurait dû arriver dans la boite aux lettres il y a plusieurs semaines, il se fait toujours attendre chez environ un million de ménages, selon l'association CLCV. Et pour cause. Un cafouillage est venu chambouler la distribution. Les personnes lésées doivent penser à la réclamer.

D'autant qu'il s'agit d'une précieuse aide, permettant de payer une partie de sa facture d'électricité, de gaz, de fioul ou encore ses charges de copropriété : le chèque énergie. Chaque année, ce dispositif allège la note des foyers les plus démunis ayant des difficultés à faire face à ces dépenses. Entre 48 et 277 euros sont envoyés, en fonction de ses revenus. Le montant moyen est de 150 euros. Mais cette année, il y a eu un couac sur le système d'identification des personnes éligibles.

Si les ménages qui l'ont reçu l'an dernier ont pu à nouveau le percevoir sans encombre, les nouveaux bénéficiaires ont été mis de côté. Attention, les revenus pris en compte pour le calcul de cette aide sont ceux de 2022 ! Les personnes oubliées peuvent par exemple être les jeunes qui sont entrés dans la vie active (primo-déclarants) cette année-là, les ménages qui ont connu une baisse de revenus entre 2021 et 2022 ou les ménages qui ont connu une naissance en 2022. Il ne faut toutefois pas dépasser un certain revenu, en fonction de la présence ou non d'enfants.

Pour cela, il faut prendre son dernier avis d'imposition, regarder la ligne "Revenu fiscal de référence" et la diviser par le nombre de parts, inscrit juste au-dessus. (exemple : RFR de 15 000€/1,5 part). Si le résultat est inférieur à 11 000 euros, alors que pouvez toucher le chèque énergie. Au-delà, l'Etat ne le verse pas.

A titre d'exemple concret, une personne seule touchant le Smic n'a pas le droit à cette aide, mais une personne seule avec un enfant et touchant le Smic peut percevoir le chèque. Le Smic est peu ou prou la limite de salaire à ne pas dépasser pour bénéficier de ce dispositif.

Les personnes qui ne l'ont pas reçu alors qu'elles y ont droit peuvent donc faire leur demande en cliquant sur ce site, d'ici le 31 décembre 2024. Il faudra pour cela être en possession de son numéro fiscal, sa pièce d'identité et une facture d'énergie à son nom. Après étude du dossier, le chèque énergie sera envoyé dans un délai maximum d'un mois.