Résultats du bac de français 2025 : la date et l'heure de publication pour chaque académie

Les résultats des épreuves anticipées de français au bac 2025 sont publiés à compter du 7 juillet pour les premières académies et jusqu'au 11 juillet pour les dernières. Retrouvez le calendrier détaillé des publications.

Le mois de juillet rime avec publication des résultats d'examen et l'heure du verdict a sonné pour le bac de français. Après les épreuves écrites du 13 juin et les oraux qui se sont tenus du 23 juin au 4 juillet 2025, les résultats commencent à tomber ce lundi 7 juillet. Tous les candidats ayant passé les épreuves anticipées du bac de français ne pourront cependant pas consulter leurs notes dès maintenant : la publication des résultats s'étend sur plusieurs jours jusqu'au vendredi 11 juillet.

C'est bien l'Education nationale qui publie les résultats du bac de français, mais chaque académie choisit librement la date et l'heure de publication des notes. Les académies de Corse et de Nice sont les premières, et les seules, à avoir dévoilé les résultats du bac de français 2025 dès le début de semaine. Pour la plupart des candidats il faudra s'armer de patience encore quelques jours puisque plus de la moitié des académies publieront les résultats le 9 ou le 11 juillet. Voici le calendrier détaillé des résultats du baccalauréat pour les candidats de première, académie par académie :

Aix-Marseille : 11 juillet à 14h00

Amiens : 11 juillet à 16h00

Besançon : 10 juillet à 10h00

Bordeaux : 11 juillet à 15h00

Clermont-Ferrand : 9 juillet à 15h00

Corse : 7 juillet à 14h00

Créteil : 10 juillet à 14h00

Dijon : 11 juillet à 14h00

Grenoble : 9 juillet à 17h00

Guadeloupe : 9 juillet à 21h (heure locale)

Guyane : 9 juillet à 15h (heure locale)

La Réunion : 9 juillet à 06h00 (heure locale)

Lille : 9 juillet à 11h00

Limoges : 9 juillet à 16h00

Lyon : 11 juillet à 10h00

Martinique : 9 juillet à 16h00 (heure locale)

Mayotte : 9 juillet à 09h00 (heure locale)

Montpellier : 9 juillet à 10h00

Nancy-Metz : 9 juillet à 10h00

Nantes : 11 juillet à 16h00

Nice : 7 juillet à 15h00

Normandie : 9 juillet à 15h00

Orléans-Tours : 11 juillet à 14h00

Paris : 12 juillet à 15h00

Poitiers : 9 juillet à 18h00

Reims : 9 juillet à 16h00

Rennes : 8 juillet à 15h00

Strasbourg : 10 juillet à 16h00

Toulouse : 8 juillet à 15h00

Versailles : 10 juillet à 14h00

Si les résultats du bac de français sont publiés par les académies, ils ne sont pas rendus publics. Il ne s'agit pas d'une liste de candidats classés "admis" ou "ajournés" comme pour les résultats du bac, mais de notes détaillées. Les candidats peuvent donc consulter leur relevé de notes composé de deux notes sur 20, une pour l'écrit et une pour l'oral, sur l'espace Cyclades en sélectionnant l'examen "épreuves anticipées du baccalauréat" puis en renseignant son identifiant personnel. Les notes sont disponibles dès leur publication et jusqu'à la rentrée.

La publication des résultats du bac de français reste capitale, car le relevé de notes permet à chaque candidat de savoir s'il est en bonne posture pour l'examen du bac qui les attend en terminale grâce à des points d'avance, soit en difficulté avec des points de retard. Les notes des épreuves de français sont prises en compte dans la moyenne finale. Pour chaque point supérieur à la moyenne, le candidat s'offre des "points d'avance" grâce au coefficient de l'épreuve. A contrario, une note inférieure à 10/20 entraîne des points de retard qui peuvent toutefois être rattrapés avec le contrôle continue et les autres épreuves du bac.