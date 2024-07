Cette hausse d'impôts vertigineuse va faire très mal au portefeuille, 1500 villes sont concernées

Une mauvaise nouvelle arrive pour des milliers de Français.

Attention, ça va piquer ! Dans plusieurs milliers de communes, les maires ont décidé d'augmenter drastiquement un impôt local. Cela n'a rien d'illégal puisque l'Etat l'autorise, mais le coup de massue fiscal s'annonce difficile à encaisser pour les Français concernés. Cela avait déjà fait bondir un certain nombre d'entre eux l'an dernier mais, en 2024, la liste des villes concernées a été allongée par le gouvernement.

D'ici quelques semaines, beaucoup de propriétaires auront la mauvaise surprise de recevoir un avis d'imposition plus salé que celui de 2023 : l'avis de taxe d'habitation. Cela concerne encore 7,6 millions de Français. Ceux-ci sont redevables de cette taxe lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire qui n'est pas louée à l'année. Pour ces personnes, la hausse sera significative puisque de nombreuses communes ont décidé de majorer le montant à payer, jusqu'à 60% !

Lorsque l'on paie la taxe d'habitation, une partie revient à la commune et une autre à l'intercommunalité. C'est la part perçue par la municipalité qui peut désormais être majorée de 5 à 60% ! Prenons un exemple. Concrètement, sur une taxe d'habitation qui vous coûte 1000€, dont 500 euros qui reviennent à la commune, cette part peut augmenter à 800 euros (+60%) et faire passer le total de la facture à 1300 euros.

Toutes les villes ne sont pas concernées. Il s'agit surtout de celles où le marché de la location annuelle est miné par la location courte durée, type AirBnB. Conséquence : les propriétaires ne veulent plus louer à l'année, ou alors à des prix exorbitants, et les locaux ne parviennent plus à se loger. Les mairies ont donc décidé de toucher au portefeuille de ces détenteurs de biens pour les forcer à revoir leur stratégie.

Parmi les villes concernées, Arcachon, Argeles, Bayonne, Briançon, Capbreton, Cassis, Concarneau, le Grau du Roi, Gerardmer, Gruissan, Martigues, Ouistreham, Palavas-les-Flots, Perros-Guirec, Quiberon, Royan ou encore Les Sables-d'Olonne peuvent être citées. Ici, la majoration appliquée est de 60%. Du côté d'Antibes, Bonifacio, La Grande-Motte, Pleneuf Val-André, Ramatuelle, elle est de 40%. Une nouveauté dans ces communes, qui devrait surprendre bien plus d'un propriétaire. En revanche, à Annecy, Anglet, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Paris ou encore Strasbourg, la surtaxe de 60% est maintenue, comme l'an dernier. Au total, 1467 communes appliquent cette majoration.