Ce courrier est à surveiller, c'est une bonne nouvelle pour les retraités

Cette lettre pourrait faire grimper les finances des retraités.

C'est le genre de bonne nouvelle que l'on aimerait recevoir tous les jours. Imaginez : un matin, vous allez récupérer votre courrier dans votre boite aux lettres. Au milieu du journal et des prospectus, une lettre estampillée "Info Retraite". Une énième publicité dont on se fiche ? Peut-être pas. Il vous a possiblement été envoyé une information vous permettant de gagner un peu plus d'argent chaque mois, après un oubli de votre part. 50 000 personnes ont eu cette bonne surprise l'année dernière.

Constituer son dossier pour la retraite est une démarche fastidieuse. Remonter plus de 40 ans de bulletins de paie, ce n'est pas une tâche aisée. A une époque où la numérisation des documents était loin d'être la norme, reconstituer l'ensemble de sa carrière relève presque parfois de l'exploit. Alors, forcément, il peut y avoir des erreurs ou des oublis. Un préjudice pour votre portefeuille.

En France, si vous ne faites pas la demande d'une pension de retraite, celle-ci ne vous sera jamais versée. Ainsi, si vous avez oublié qu'à 20 ans, vous avez cotisé auprès de telle caisse de retraite, jamais cette dernière ne vous octroiera votre dû. Mais les choses ont évolué.

Depuis 20 ans désormais, la structure "Union retraite" est chargée d'informer les Français de leurs droits à la retraite. Tous les cinq ans, elle envoie, à toute personne ayant entre 35 et 65 ans, un bulletin permettant d'avoir un point de situation sur ses droits à la retraite, connaître les caisses qui devront lui verser une pension et même, à partir de 55 ans, obtenir une estimation du montant qui pourra être touché. Grâce à ce document, il est donc possible de savoir s'il y a eu un oubli.

60 millions de consommateurs rapporte par exemple l'histoire de Maryse qui avait notamment oubliée depuis 2004 de réclamer 300 euros par an à l'Agirc-Arrco. C'est ce courrier, reçu un matin, qui lui a permis de s'en rendre compte et de l'inciter à lancer les démarches.

D'autres retraités devraient eux aussi tirer profit de ce document. "Les personnes étant parties à la retraite il y a longtemps n'ont pas bénéficié de l'information unique existant aujourd'hui. […] On s'est aperçu que, sur une génération donnée, un certain nombre de retraités avaient des droits non-demandés auprès d'une caisse qu'ils avaient probablement oubliée", a expliqué Thomas Tracou, directeur de la communication d'Union Retraite auprès de 60 millions de consommateurs.

Sur cette année 2024, ce sont les retraités nés en 1949, 1950 et 1954 qui pourraient recevoir ce courrier porteur d'une bonne nouvelle. Cependant, n'espérez pas récupérer des cents et des milles : aucune rétroactivité ne s'applique. Les pensions non-sollicitées pendant des années ne seront pas versées en guise de rattrapage.