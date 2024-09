"Supprimé après deux refus d'offres" : la proposition explosive de Michel Barnier sur le chômage

Le nouveau Premier ministre défend une position radicale sur le chômage.

La fumée blanche a fini par sortir de l'Elysée. Et avec elle, un nom inattendu : celui de Michel Barnier. Cet ancien ministre sous François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui âgé de 73 ans, est désormais le nouveau Premier ministre. Quasi-inconnu du grand public, sauf à suivre assidûment la politique, ce membre des Républicains va donc s'installer à Matignon et former un gouvernement, avec pour objectif de relancer plusieurs dossiers, dont celui du chômage.

Un épineux sujet sur lequel le successeur de Gabriel Attal avait déjà pris position par le passé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa ligne conductrice n'était pas à faciliter l'obtention d'une aide en cas de perte d'emploi. L'ancien négociateur du Brexit avait dit vouloir "protéger les Français, pas permettre à certains de vivre aux crochets de notre système social."

Ce propos avait été tenu en 2021 par Michel Barnier, lorsque celui-ci briguait l'investiture de LR pour être candidat à l'élection présidentielle 2022. Dans son programme, le septuagénaire avait formulé une proposition choc : supprimer systématiquement l'allocation-chômage après deux refus d'offres d'emploi raisonnables. Il s'agissait alors de l'une de ses réformes-phares pour "retrouver l'honneur du travail."

L'idée de l'ex-député européen a, en partie, été reprise par Emmanuel Macron et l'ancien gouvernement. Depuis le 1er janvier 2024, les droits au chômage sont coupés si, après un CDD ou une mission d'intérim, une personne refuse, sur une période d'un an, deux CDI dont les conditions d'embauche (salaire, temps de travail, lieu, missions…) sont strictement similaires à son dernier emploi.

Son positionnement a probablement séduit le chef de l'Etat car un nouveau durcissement des règles du chômage est programmé pour la fin d'année. A partir du 1er décembre, il est prévu qu'il faudra avoir travaillé 8 mois au cours des 20 derniers pour toucher un revenu de France Travail, contre 6 mois lors des 24 derniers actuellement. Par ailleurs, la durée maximale d'indemnisation devrait être réduite de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans.