La Caf va verser plus tôt les allocations, 13 millions de Français concernés

Changement de date pour le versement des prestations sociales.

C'est un versement qui est habituellement réglé comme du papier à musique. Le 5 de chaque mois, la Caisse des allocations familiales (CAF) verse de l'argent à 13 millions de Français afin de compenser l'absence d'emploi (RSA), de les aider à payer leur logement (APL), de faire face aux dépenses pour les enfants (Paje, allocations familiales), ou encore de compléter le salaire (prime d'activité).

Ce virement, programmé à la même date, permet ainsi aux bénéficiaires de gérer au mieux leur budget. Mais en octobre, il va y avoir une exception. Et ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Si le jour est toujours fixe, il peut arriver que celui-ci varie en fonction du calendrier. En effet, la Caf ne procède pas aux virements le samedi, ni le dimanche. Et afin de ne pas léser les allocataires, il peut donc arriver qu'elle procède à l'envoi des fonds plus tôt qu'à l'accoutumée.

Ce sera le cas pour le mois d'octobre. Le calendrier prévoit en effet que le 5 tombe un samedi. Dès lors, les prestations sociales seront virées vendredi 4 octobre. L'argent arrivera donc le jour-même, le lendemain… ou que le mardi suivant, au plus tard, sur les comptes des bénéficiaires.

"Le versement effectif sur votre compte varie selon votre établissement bancaire. Quelle que soit la date de versement, vous devrez donc attendre entre 1 à 3 jours avant de voir apparaître la somme sur votre compte" indique la Caf. Or, il convient de préciser que les virements ne sont généralement jamais crédités le lundi, la plupart des banques étant fermées. L'argent arrivera donc entre le vendredi 4 et le mardi 8 octobre.

Dans ce cas de figure où le 5 tombe un samedi, la Caf n'attend pas le lundi suivant car cela pourrait entraîner des désagréments trop importants pour les finances des allocataires. C'est la première et dernière fois que cette situation se produit en 2024. En 2025, cela arrivera à deux reprises puisque les allocations seront versées plus tôt en avril et juillet compte-tenu du calendrier. Par ailleurs, elles arriveront plus tard en janvier et octobre car le 5 de ces mois-là tombera un dimanche.