Beaucoup de Français oublient cette facture qui arrive : elle a augmenté de près de 10%

Plus de 5 millions de Français vont devoir passer à la caisse.

C'est une dépense de rentrée que certains peuvent avoir tendance à oublier. Pourtant, au regard de la somme qui doit être sortie, il est important de le prévoir dans le budget. Ces jours-ci, ou d'ici quelques semaines au plus tard, plusieurs millions de Français vont devoir passer à la caisse et faire un nouveau chèque. Une étape obligatoire au regard de la loi qui revêt d'une importance majeure.

Si l'automne ne s'est pas encore officiellement installé, l'été semble déjà loin. La chute rapide des températures et l'arrivée d'un temps maussade sur tout le pays ont plongé la rentrée dans la grisaille. Les shorts et t-shirts à manches courtes ont vite été troquées pour les jeans et les vestes, voire petits pulls. Au point, pour certains, de réfléchir déjà à chauffer son logement.

Mais avant d'allumer les radiateurs, beaucoup doivent passer par une étape préalable non-négligeable : l'entretien de la chaudière. 5 millions de Français en ont une dans leur maison individuelle et 7 millions de logements collectifs sont chauffés par ce moyen. A l'aube d'une période où elle va tourner à plein régime, sa vérification est nécessaire : vérifier l'encrassement des pièces, prévenir des pannes, s'assurer de l'absence de fuites de gaz, de problèmes électriques ou d'une ventilation obstruée… Autant de point à contrôler pour éviter tout incident au cours de l'hiver. Généralement, c'est autour de l'arrivée de l'automne que l'examen complet de l'appareil est effectué.

Or, cette année, beaucoup de Français risquent d'avoir la désagréable surprise de voir le montant de la facture être plus élevé que l'année dernière. Une dizaine d'euros supplémentaires, comme a pu le constater Linternaute auprès de plusieurs particuliers. Soit une hausse de 5 à 10%. Total de la somme à débourser : autour de 150-170€. Les prix varient selon les entreprises, régions et modèles vérifiés, mais il s'agit bien de l'ordre de grandeur.

La vérification de la chaudière, une fois par an, est obligatoire. Toutefois, aucune amende n'est adressée si cela n'est pas effectué. Seulement, en cas d'incident dans votre logement, l'assurance pourra refuser de vous indemniser si la chaudière est en cause et que celle-ci n'a pas été révisée par un professionnel dans l'année qui précède.