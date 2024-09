Voici combien on peut désormais emprunter en gagnant 1800 euros par mois : c'est bien plus que l'an dernier

Les Français qui gagnent le salaire médian peuvent enfin emprunter davantage par rapport à l'an dernier.

"Bonjour. Vous avez sollicité un prêt auprès de notre établissement. Après étude de votre dossier, nous vous informons que nous ne pouvons donner une suite favorable." Cette phrase, des milliers de Français ont dû la lire ces derniers mois. Le nombre de refus de prêts a explosé l'an dernier, au point qu'une demande sur trois était refusée. Mais aujourd'hui, le ciel se dégage et c'est une bonne nouvelle. Quatre sollicitations d'emprunts sur cinq sont désormais validées par les banques, grâce à la baisse des taux d'intérêts. De quoi permettre, notamment, à la "classe moyenne" de revenir sur le marché de l'achat immobilier.

En France, le salaire médian (50% de la population gagne plus, 50% gagne moins) est d'environ 1850 euros, selon les dernières données de l'Insee à ce sujet. Mais avec ces revenus, il était jusque là difficile de prétendre à la propriété en étant tout seul. Ou alors, pour une petite surface. Si faire une demande à deux permet d'étendre ses marges de manœuvres, cela ne permettait pas toujours d'assouvir ses envies. La période de la contraction des projets semble en passe d'être révolue.

Tandis qu'ils étaient, en moyenne, à 4,30% sur 20 ans, hors assurance, en septembre 2023, les taux d'emprunt ont chuté autour de 3,60% ce mois-ci et devraient progressivement atteindre la barre des 3,30% d'ici la fin de l'année. Dans cette optique, calculée par Vousfinancer pour Linternaute, une personne seule gagnant 1800 euros nets par mois pourra ainsi emprunter jusqu'à 104 259€, contre 95 513€ l'an dernier. Un gain de près de 10 000€ loin d'être négligeable.

Et si l'on emprunte sur une durée plus longue ? En moyenne, la durée des crédits est 20 ans et 8 mois. Toutefois, sur 25 ans, l'évolution est similaire aux précédentes données. Les taux sont passés de 4,50% à 3,80% en un an, et devraient tomber à 3,50% en décembre. Ainsi, selon les calculs du spécialiste en courtage en crédit immobilier, il n'était possible d'emprunter que 106 867 euros il y a un an : en fin d'année, le prêt pourra grimper à 118 652 euros. Soit quasiment 12 000 euros supplémentaires.

Une capacité d'emprunt plus importante qui permet donc aujourd'hui d'acheter, par exemple, 75m² à Saint-Etienne, 50m² au Mans, 30m² à Lille, Toulon, Marseille ou Toulouse, ou encore 20m² à Nice, pour ne citer que des grandes villes. Toutefois, dans de nombreux villages, il est tout à fait possible de trouver une petite maison avec ce budget.