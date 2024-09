Les femmes "ne toucheront plus leur retraite" pendant plusieurs mois, voici pourquoi

Il s'agit d'une conséquence symbolique pour les anciennes salariées.

La fin d'année est synonyme de bonne nouvelle pour des millions de retraités. Entre ceux qui reçoivent le virement de 600 euros en guise de rattrapage d'une hausse non-appliquée, puis l'augmentation de leur pension de base, et tous les affiliés à l'Agirc-Arrco qui vont bénéficier d'une revalorisation de leur complémentaire, les semaines à venir vont renforcer le budget des ainés.

Toutefois, un hic est en passe d'enrayer cette salve d'annonces. Une conséquence directe de la carrière professionnelle et de son niveau de rémunération. Ce qui pénalise déjà les femmes au quotidien prend désormais un tournant particulièrement symbolique.

C'est une vérité qui revient inlassablement chaque année. Elle évolue, marginalement, au fil des ans, mais reste toujours prégnante dans le quotidien. Entre les hommes et les femmes, les écarts de rémunération persistent et, si la tendance à l'égalitarisme (à poste égal) gagne du terrain, elle n'est toujours pas acquise.

Selon la dernière étude de l'Insee sur la question, à temps de travail et poste similaires dans le privé, les salariées gagnent 4% de moins que leurs homologues masculins. Mais en globalité, l'écart sur le revenu annuel est d'environ 23,5%. Une différence liée notamment aux temps partiels, plus nombreux chez les femmes, ce qui se ressent forcément sur la pension de retraite.

Comme cette dernière est calculée sur les salaires perçus au cours de sa carrière, les écarts persistent et sont même plus conséquents car les retraités d'aujourd'hui travaillaient à une époque où l'inégalité de rémunération était plus conséquente. Les données du ministère des Solidarités en attestent.

Selon les dernières données consolidées, datant de 2021, en moyenne, une retraitée perçoit 1425 euros bruts chaque mois (pension directe et dérivée), contre 1976 euros bruts pour un retraité, soit 28% de moins. Un écart chiffré difficilement perceptible. Concrètement, cela revient à dire que si les femmes avaient des pensions aussi élevées, en moyenne, que les hommes, elles ne percevraient plus un euro de l'assurance-retraite à compter de ce jeudi 19 septembre et jusqu'à la fin de l'année.