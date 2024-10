Le salaire des fonctionnaires versé plus tard en octobre : voici la date prévue

Il va falloir patienter plus de 30 jours entre les deux virements.

Le compte en banque va devoir être extensible en octobre. Six millions de Français vont être contraints de gérer un peu différemment leurs dépenses d'ici au prochain versement du salaire. En effet, tous les fonctionnaires devront attendre 33 jours après la dernière paie avant de voir le virement arriver.

Ce n'est pas la première fois de l'année que cela survient, mais les enseignants, infirmiers, employés d'administrations ou autres magistrats n'en ont pas été nécessairement informés ou sont passés outre l'information. Alors que le versement du salaire du mois de septembre a été opéré le jeudi 26, il va désormais falloir patienter plus d'un mois, en raison du calendrier établi par les divers organismes payeurs.

Aucune règle ne cadre véritablement le paiement des rémunérations. Toutefois, une date butoir est toujours fixée : celle de l'antépénultième jour ouvré du mois. On vous a perdus ? C'est normal. Concrètement, il s'agit de l'avant-avant dernier jour du mois parmi les jours travaillés, les jours ouvrables étant du lundi au vendredi.

En septembre, cela est tombé le jeudi 26 (dernier jour ouvrable le lundi 30). En octobre, il s'agira du mardi 29 (dernier jour ouvrable le jeudi 31). C'est donc le mardi 29 octobre que les administrations procèderont au versement des salaires de tous les fonctionnaires. En fonction des délais de traitement par les banques, la paie pourrait donc n'arriver que le 31 octobre.

Ce gros décalage de paiement se produit pour la troisième et dernière fois de l'année 2024… avant une "mauvaise surprise" pour commencer 2025. En effet, en décembre, les salaires seront versés bien plus tôt, le 20 du mois. En revanche, fin janvier, le virement ne sera effectué que… le 29 par les administrations ! Soit 40 jours à attendre, le laps de temps le plus long de l'année.