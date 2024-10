Un site spécialisé a utilisé l'intelligence artificielle pour déterminer le type de musique que les personnes les moins intelligentes affectionnent...

L'intelligence artificielle a cet avantage qu'elle permet de rassembler toutes sortes de données et de les croiser en un temps record. Alors qu'elle s'immisce de plus en plus dans notre quotidien et nos appareils, certains utilisateurs s'en servent donc logiquement pour poser des questions parfois farfelues, ce qui peut se révéler très amusant. Mais des professionnels les utilisent aussi de plus en plus pour des analyses tout aussi incongrues.

C'est ainsi que la version européenne du site spécialisé Gizmodo s'est penchée très récemment sur les goûts musicaux de tout un chacun. Et ses conclusions, à prendre évidemment avec des pincettes, sont des plus déstabilisantes puisqu'il s'agissait notamment de demander à l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, s'il existe un genre de musique plus écouté que d'autres par des personnes peu intelligentes.

© Syda Productions - stock.adobe.com

Il faut rappeler que les résultats générés par des IA comme Gemini ou ChatGPT s'appuient essentiellement sur des sources disponibles sur internet. C'est pourquoi les réponses fournies peuvent couvrir de nombreux sujets, mais aussi receler quelques biais. L'IA sollicitée ici rappelle donc clairement que les études sur la musique ou le QI ne présentent aujourd'hui aucun consensus scientifique. Mais elle avance tout de même que "la pop commerciale, certains sous-genres du rap et de la musique électronique" sont généralement plus écoutés parmi les personnes "ayant des niveaux cognitifs plus faibles".

Ces genres seraient "caractérisés par des paroles simples et des mélodies entraînantes qui recherchent généralement une gratification instantanée", ce qui rendrait la musique "plus accessible et plus facile à digérer" et pourrait attirer "des personnes en quête de divertissement immédiat". A l'inverse, "les personnes qui apprécient des genres plus complexes, comme le jazz ou la musique classique", ont tendance à avoir "un niveau d'éducation et un développement cognitif plus élevés". "Ces genres impliquent généralement des structures plus élaborées, qui pourraient plaire aux personnes qui apprécient une expérience musicale plus profonde et plus diversifiée", indique ChatGPT.

Vous l'avez sans doute remarqué, même quand elle fonce tête baissée dans ce genre de cliché, l'IA tente toujours de rester polie et de ne froisser personne. "Il ne s'agit pas de généraliser ou d'affirmer que tous les auditeurs de ces genres sont moins intelligents", assure-t-elle, avant de nuancer. Il peut selon elle y avoir de "nombreux facteurs qui influencent nos choix musicaux", comme "les aspects culturels, émotionnels et sociaux".

La pop peut aussi tout simplement répondre à "une tendance chez certains groupes qui préfèrent éviter la complexité musicale", nous rassure l'IA. Pour rappel, elle reste toujours le genre musical le plus écouté au monde selon Statista, avec près de 67% des personnes interrogées, suivie de près par le rock.