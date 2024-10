Le prix du Coca va augmenter : voici à quels tarifs s'attendre dès janvier

L'une des boissons préférées des Français pourrait bientôt coûter plus cher.

C'est l'une des boissons préférées des Français. Avec l'eau de Cristalline et la bouteille de Ricard, le Coca-Cola est le 3e produit le plus vendu dans les supermarchés. Le soda, sucré et gazeux, est présent dans la plupart des frigos. Selon les derniers chiffres officiels, 8 Français sur 10 en achètent au moins une fois dans l'année et la consommation moyenne est d'environ 21 litres par an et par personne.

Cela représente 12 bouteilles de 1,75L, le format le plus vendu par la marque américaine dans l'Hexagone. A raison de 2€ la bouteille en grande surface, et sans compter la consommation dans les bars, restaurants et autres, cela représente vite un budget.

Or, en dépit des alertes et études sur les effets néfastes de la consommation de Coca, l'attrait des Français pour cette boisson ne diminue pas. Ainsi, c'est par le levier du prix en magasin que l'Etat cherche à freiner l'entrain des ménages pour le soda. Une taxe plus lourde est en passe d'entrer en vigueur au 1er janvier 2025, ce qui alourdirait le prix de la bouteille dans les rayons.

Il faut dire que la consommation des boissons sucrées est un véritable enjeu de santé publique, à l'heure où 8 millions de personnes sont en situation d'obésité dans le pays. Des chiffres d'autant plus inquiétants que 17% des enfants et adolescents sont en surpoids. Si tout n'est pas à imputer au seul Coca, il est l'un des maux. Afin de limiter sa consommation -et même dans l'espoir de la diminuer-, le prix de la bouteille risque d'augmenter lors du passage à la nouvelle année.

En effet, les députés viennent de valider le principe de l'augmentation de la "taxe soda", appliquée notamment sur le Coca. Actuellement, elle représente 21 ou 29 centimes sur le prix d'une bouteille, selon si la quantité est de 1,25L ou 1,75L. Avec le nouveau barème, elle passerait à 37 ou 52 centimes. Lors du passage en caisse, le prix d'une bouteille d'1.25L pourrait ainsi grimper de 1,70€ à 1,85€ et de 2€ à 2,20€ pour une bouteille de 1,75L, les deux formats les plus prisés. Pour deux bouteilles de 1,75L consommées chaque semaine dans une famille, le coût supplémentaire sur l'année s'élèverait à un peu plus de 20 euros.

Des députés socialistes, ainsi que l'ancien ministre de la Santé Frédéric Valletoux, sont à l'origine de la proposition. Selon Les Echos, le gouvernement serait aussi favorable à l'adoption d'une telle mesure. Sa décision sera connue le 5 novembre prochain lors de la présentation du texte pour le financement de la Sécurité sociale soumis au vote de l'Assemblée nationale. C'est dans celui-ci que la hausse de la "taxe soda" pourra, ou non, être inscrite.

Si la hausse de la taxe n'est finalement pas adoptée ou si elle est moins élevée que prévue, il n'en demeure pas moins que le prix du Coca augmentera dès janvier pour une autre raison : le coût du sucre. Celui-ci s'est envolé de 20% en quelques semaines et cela sera répercuté sur les produits en rayons.