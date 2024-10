Gros bug chez France Travail : le site planté, le paiement du chômage retardé ?

Les chômeurs ont eu une mauvaise surprise ce lundi matin.

Les messages de désespoir sur les réseaux sociaux sont nombreux. Ce lundi matin, des milliers de chômeurs ont eu une mauvaise surprise : le site de France Travail, le nouveau nom de Pôle Emploi, ne fonctionne pas. Sauf que si en temps "normal", cela pourrait passer pour un évènement anodin, cela revêt une importance particulière pour les 5 millions de demandeurs d'emplois inscrits auprès de l'organisme. En effet, ce 28 novembre n'est pas une journée anodine pour les personnes qui n'ont pas de travail et ce bug pourrait ne pas être sans conséquences pour leurs finances...

Tous les mois, à partir du 28, les chômeurs doivent impérativement se connecter sur le site de France Travail. Sur leur espace personnel, il est obligatoire de faire une démarche afin d'indiquer à l'opérateur si sa situation a évolué ou non : reprise d'activité, suivi de formation, pension de retraite, d'invalidité, arrêt maladie ou encore congé maternité… Autant d'éléments qu'il faut mettre à jour mensuellement.

Or, impossible ce lundi d'effectuer son actualisation. Le site internet est inaccessible. "502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request" était-il affiché sur la page d'accueil au cours de la matinée, avant que France Travail ne publie un message pour indiquer que le site "est en cours de maintenance." Une plateforme de secours pour faire son actualisation est proposée mais la page internet ne charge pas non plus.

Pour les chômeurs, cela n'est pas sans conséquence. En effet, l'actualisation est obligatoire afin de pouvoir toucher le chômage. Sans cette démarche, le versement n'est pas effectué sur le compte en banque. Et lorsque l'actualisation est effectuée, il faut compter trois jours ouvrés pour recevoir l'argent.

Avec le 1er novembre qui tombe un vendredi, cela repoussait -au plus tôt- le versement au lundi 4 novembre. Mais avec ce bug, les allocataires pourraient ne recevoir leur dû que le mardi 5 si tout ne rentre pas dans l'ordre dans la journée. Les personnes concernées ont toutefois jusqu'au 15 novembre pour effectuer leur actualisation, mais cela décalera d'autant la date de versement de leur allocation.