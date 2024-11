Moteurs Stellantis : tous les automobilistes doivent vérifier cette petite ligne sur la facture – elle peut tout changer !

Attention si vous conduisez tous ces véhicules ! Vérifiez bien votre carnet d'entretien pour vous assurer que votre garagiste utilise la bonne référence.

C'est une histoire qui empoisonne l'un des plus grands groupes automobiles mondial mais qui pourrit surtout la vie de milliers d'automobilistes en France ! Depuis plusieurs années, les témoignages d'automobilistes confrontés à des pannes voire même à des casses moteurs spectaculaires se multiplient. En cause, plusieurs moteurs installés sur des véhicules du groupe Stellantis. Et ils sont nombreux... Peugeot 208, 308, 2008, 3008 et 5008, Citroën C3, C3 Aircross ou C5 Aircross, DS3 Crossback, DS4 ou DS7 Crossback ou encore les SUV Opel Crossland X ou Mokka sont concernés par ce problème. Il s'agit de moteur essence principalement, le désormais bien connu PureTech 1.2l dans ses versions atmosphériques ou turbo, mais aussi le moteur diesel BlueHdi 1.5l !

Suite à des problèmes de fiabilité rencontrés sur ces moteurs, le groupe Stellantis a développé une nouvelle huile moteur en collaboration avec TotalEnergies. Baptisée FPW9.55535/03, cette huile 5W30 vise à réduire l'usure et l'encrassement des composants mécaniques. Bonne nouvelle ? Oui mais attention, elle doit impérativement être utilisée sur certains moteurs depuis le 15 juillet 2024, sous peine de voir votre garantie s'envoler en cas de panne !

Les 1.5 BlueHDi, 2.2 BlueHDi et 1.2 Puretech Génération 1 (2014-2018) étaient les premiers concernés. Depuis le 21 octobre, c'est au tour de la deuxième génération du 1.2 Puretech (produite à partir de 2018) de passer à la FPW9.55535/03 à chaque révision, comme révélé par L'Argus. L'ancienne référence B71 2290 est désormais proscrite.

Si ce changement a été rapidement mis en œuvre dans les ateliers des marques du groupe Stellantis, les réseaux de réparation indépendants ne sont pas forcément tous au fait de ces nouvelles directives. Il convient donc de redoubler de vigilance et d'insister auprès de votre garagiste pour qu'il utilise cette huile moteur haute performance, référencée également sous la norme ACEA C3. Pour le savoir, un réflexe : vérifiez bien sur votre facture et carnet d'entretien que la mention "FPW9.55535/03" apparaît parmi les opérations réalisées lors de l'entretien annuel de votre véhicule.

Le point est crucial car Stellantis conditionne certaines extensions de garantie et prises en charge au strict respect de ses préconisations d'entretien. Ainsi, le moteur 1.2 Puretech bénéficie d'une couverture de 10 ans ou 175 000 km pour les soucis de distribution et surconsommation d'huile. Le 1.5 BlueHDi est quant à lui couvert pendant 5 ans ou 150.000 km en cas d'usure prématurée de la chaîne des arbres à cames. Mais gare à conserver vos factures. Il vous faudra présenter les 3 dernières factures attestant de l'utilisation de la bonne huile en cas de pépin mécanique ! Un dépassement de 3 mois ou 3000 km est toutefois toléré par rapport au plan d'entretien recommandé. De quoi vous laisser un peu de marge pour décrocher un rendez-vous chez votre garagiste...