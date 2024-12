C'est la date limite pour débloquer l'argent que l'on donne à Noël : trop de Français se font surprendre

Il faut anticiper si l'on veut donner de l'argent pour les fêtes de fin d'année.

C'est un cadeau de plus en plus commun. Notamment pour les plus grands, lorsque la liste adressée au Père Noël s'amenuise, que les idées ne sont pas légion et que l'on ne veut pas prendre le risque de se tromper. Donner de l'argent le 24 ou 25 décembre est devenu une habitude pour les parents et grands-parents. L'occasion aussi de transmettre un peu à ses descendants sans passer par la case impôts.

Toutefois, mieux vaut avoir anticipé pour alimenter son compte courant, car, généralement, ce sont dans les livrets d'épargne que les donateurs puisent ces fonds. Avec les fêtes de fin d'année, les mouvements bancaires sont plus nombreux et, parfois, certains délais pour débloquer de l'argent placé sur un compte bloqué peuvent s'allonger. Beaucoup de Français se font donc surprendre, chaque année, par ces délais. Mieux vaut donc être prévoyant, même si cela ne concerne pas toutes les épargnes.

Débloquer de l'argent placé sur un livret traditionnel tel que le livret A, le LDDS, le LEP ou encore le CEL est rapide. Généralement, dans la journée ou le lendemain, le montant souhaité arrive sur le compte courant. C'est l'avantage de ces dispositifs qui offrent une disponibilité immédiate des fonds. En revanche, si vous souhaitez utiliser de l'argent issu d'une assurance-vie, il est recommandé de prendre un peu plus de marge.

Comptez environ une semaine entre votre demande de sortie de fonds (appelée "rachat partiel") et le versement sur votre compte courant, surtout si les deux ne sont pas dans la même banque. Par ailleurs, le délai peut être encore plus important si vous souhaitez sortir plus de 10 000€ d'un coup, en raison des vérifications effectuées contre la fraude fiscale.

Pour réaliser les démarches tranquillement et sans la pression au dernier moment, vous pouvez demander une sortie de fonds de votre assurance-vie le 13 ou 14 décembre : cela offre suffisamment de marge. Si vous souhaitez utiliser l'argent d'un livret d'épargne classique, vous pouvez vous faire un virement le 18 ou 19 décembre : le montant sera ainsi à disposition avant Noël et vous pourrez alors soit retirer du liquide au guichet, soit faire un chèque ou virement sans crainte d'être à découvert.