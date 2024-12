Beaucoup de Français oublient que cette dépense augmente aussi dès janvier : voici de combien

Environ un million de Français va devoir payer un peu plus tous les mois à partir de janvier.

Le passage à la nouvelle année, ce n'est généralement pas une bonne nouvelle. Et 2025 s'annonce comme un cru piquant pour le portefeuille. Mutuelles, assurances auto, assurances habitation… Beaucoup de factures vont augmenter.

Mais ce n'est pas tout. Une autre dépense, dont un million de Français environ est redevable, va également être plus élevée à compter du 1er janvier. Or, ceux qui doivent la payer l'ont probablement oubliée car elle est très discrète. Pourtant, impossible d'y échapper.

En France, de plus en plus de familles sont monoparentales, c'est-à-dire que le père et la mère de ou des enfant(s) sont séparés. Dans 8 cas sur 10, c'est la mère qui a la charge des progénitures. Mais qui dit séparation ne dit pas abandon, encore moins financier. La loi l'impose : une pension alimentaire doit être versée à celui ou celle qui a la garde des enfants la plupart du temps.

Si un accord financier peut tout à fait être trouvé à l'amiable, beaucoup de mères (surtout) sont obligées d'aller devant la justice pour obtenir leur dû. Or, lorsque c'est le juge qui décide, le versement de la pension peut être plus contraignant qu'à l'amiable.

En effet, les contrats prévoient que le montant de la pension augmente tous les ans, à date fixe : 1er janvier, 1er juillet ou, éventuellement, à la date " anniversaire " de l'accord. Pour une hausse au 1er janvier 2025, le niveau de la hausse correspond à l'inflation enregistrée entre novembre 2023 et novembre 2024.

Le chiffre a été dévoilé par l'Insee et il est de 1,13%. Ainsi, si en 2024, le montant de la pension mensuelle était de 170€ (montant moyen selon les données de l'Etat), celui-ci devra augmenter et passer à 172€ par mois (la hausse est toujours arrondie), soit une hausse sur l'année d'à peine 24€. Si 30% des pensions alimentaires ne sont pas versées, il est préférable de ne pas se défausser car, désormais, la CAF sert d'intermédiaire et la saisie sur salaire est ainsi facilitée en cas de non-paiement.