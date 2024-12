Nouvelle interdiction sur ces routes à partir du 1er janvier – les amendes sont déjà prévues

Cette nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2025 concerne de très nombreux automobilistes.

Les changements au 1er janvier ne sont pas toujours de bonnes nouvelles. Cette nouveauté dont l'entrée en vigueur sur nos routes est programmée en début d'année prochaine en fait assurément partie. Une nouvelle réglementation va sans doute chambouler dans quelques jours les habitudes de nombreux automobilistes. Plusieurs millions d'entre eux seront empêchés de circuler comme ils le désirent dans plusieurs grandes villes de France. Sous peine de se faire arrêter et verbaliser par les forces de l'ordre.

Quatre grandes villes ont décidé de renforcer leur dispositif anti-pollution en 2025. Dans ces agglomérations de plus de 150 000 habitants, une nouvelle catégorie de véhicules va avoir interdiction d'emprunter les rues de plusieurs communes, essentiellement dans les centres-villes. Si vous possédez une auto essence immatriculée avant 2006 ou diesel avant 2011, alors il vous sera impossible de circuler dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) des agglomérations du Grand Paris, du Grand Lyon, de Montpellier Méditerranée Métropole et de Grenoble Alpes Métropole. En effet, toutes les voitures identifiées Crit'Air 3 – mais aussi les deux et trois roues mis en circulation avant 2007 – ne pourront plus entrer dans les ZFE, à certains horaires en semaine voire 7 jours sur 7.

© ADIL BENAYACHE/SIPA

Chaque grande ville a la possibilité de moduler sa réglementation. A Paris par exemple, cette interdiction se fera du lundi au vendredi entre 8h et 20h. Dans les communes du Grand Lyon et de l'agglomération montpelliéraine, elle sera permanente. Ce sera un peu plus souple à Grenoble car uniquement en semaine, de 7h à 19h. Il en va de même pour le montant des amendes. Si une approche pédagogique sera privilégiée dans un premier temps, le conducteur d'un véhicule Crit'Air 3 à Paris risquera tout de même un PV de 135 euros quand celui de Montpellier s'exposera à une prune de 68 euros.

Les Crit'Air 3 vont ainsi rejoindre dans quelques jours les Crit'Air 4 et 5, déjà mis au ban des ZFE. Rien qu'en Île-de-France, tous ces véhicules vieillissants représentent environ 25% du parc automobile, soit plus d'un million d'automobilistes. Autant dire que cette nouvelle réglementation concerne de très nombreux usagers de la route. Depuis quelques années, il est obligatoire de posséder une vignette Crit'Air - de Crit'Air 0 pour les électriques à Crit'Air 5 pour les plus polluants - pour qui veut circuler dans certaines zones géographiques des grandes agglomérations. Le but étant d'améliorer la qualité de l'air ébranlé par le trafic automobile.