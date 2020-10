Renault Mégane : photos, prix, date de sortie... Les infos sur la Mégane eVision

RENAULT MEGANE. Ce 15 octobre, Renault a dévoilé le concept-car de son tout nouveau véhicule électrique, la Renault Mégane eVision. Voici les premières informations.

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 15h01] Nouvelle plateforme CMF-EV, nouveau concept de voitures électriques ! À travers son événement Renault eWays, le constructeur a dévoilé la Renault Mégane eVision, un concept-car et même un show-car selon la marque au Losange puisqu'une version de série fera son apparition sur les routes.

Avec cette plateforme CMF-EV, Renault indique s'être "affranchi" des tailles, on y découvre d'ailleurs des roues très imposantes. Luca Di Meo, Directeur Général de Renault, a pris le soin de donner quelques détails dans une conférence de presse virtuelle. La voiture possédera une batterie électrique de 60 kw et un total de 200 chevaux, ce qui en fait l'une des voitures les plus puissantes du groupe. Rayon autonomie, la Mégane eVision n'est pas en reste et en offrirait 450 à travers les normes WLTP. Un mode de recharge rapide en 30 minutes permettrait également d'offrir une autonomie de 200km. Retrouvez les premières photos et vidéos publiées par la marque !

Présentée ce 15 octobre, la Renault Megane eVision offre un design unique et robuste d'après les premières images qui sont dévoilées par le constructeur. Cette étude de style devrait aboutir à la sortie d'un modèle de série dès 2021.

Quelques informations ont été dévoilées à l'occasion de la première présentation de la Mégane eVision, voici les points clés :

Nouvelle plateforme CMF-EV. C'est le principal changement pour le concept-car Renault. Pour la première fois, le constructeur va utiliser sa toute nouvelle plateforme conçue pour ses prochains véhicules électrique.

Un design un peu futuriste. D'après les premières photos dévoilées par Renault, le design du véhicule est très moderne avec à l'avant comme à l'arrière, un logo Renault entouré de lumière. Le constructeur présente également sa nouvelle identité lumineuse "Livinglights". Avec des feux en éclair et une technologie Led matricielle.

Renault promet à travers sa Mégane eVision une puissance totale de 200 chevaux avec une batterie électrique de 60 kw. Ce sera donc l'une des voitures les plus puissantes du constructeur

L'autonomie du véhicule serait de 450 kilomètres à travers les normes WLTP. Un mode de recharge rapide en 30 minutes permettrait également d'offrir une autonomie de 200km.

Renault avait dévoilé au début de l'année 2020 une nouvelle Renault Mégane restylée, dotée d'un éclairage 100% LED Pure Vision "disponible dès le premier niveau d'équipement". Ces feux sont bien sûr dotés de la signature en forme de C. Le bouclier avant a quant à lui été redessiné, avec une calandre inédite et une "animation chromée dès le troisième niveau d'équipement". A l'avant, on retrouve aussi des déflecteurs d'air "plus dynamiques". De profil, les ailes de la Mégane sont plus marquées et la voiture se dote "de nouvelles jantes de 16 à 18 pouces". enfin, à l'arrière, les feux LED intègrent des clignotants dynamiques.

Trois nouvelles teintes de carrosseries sont disponibles : Cuivre Solar, Gris Baltique et Gris Highland. Cette Renault Mégane restylée va aussi être déclinée dans la finition sportive RS Line, en remplacement de la GT Line. Cette version sera dotée d'une lame F1 à l'avant, une grille de calandre en nib d'abeilles, des jantes alliage 17 ou 18 pouce spécifiques, deux canules d'échappement sur la version berline et une canule chromée sur la version Estate, des sièges sport au maintien latéral renforcé, des inserts carbone à bord, un volant sport en cuir perforé, ou encore un pédalier en aluminium. L'ambiance à bord sera aussi "ponctuée d'une nouvelle harmonie de surpiqûres et liserés rouge et gris sur les sièges et le levier de vitesse". Retrouvez les premières photos de cette nouvelle Renault Mégane restylée en cliquant sur l'image ci-dessus !

C'est à l'intérieur de cette Renault Mégane restylée que les changements sont les plus flagrants. La berline compacte se dote pour la première fois d'un combiné d'instrumentation numérique de 10,2 pouces, incluant la navigation GPS (il s'agit du même écran que sur la Renault Zoé ou encore le nouveau Renault Captur. La Mégane adopte aussi un nouvel écran tactile de 9,3 pouces doté du système d'info-divertissement Easy Link avec Android Auto, Apple CarPlay, et des réglages Multi-Sense (modes de conduite). Les commandes de climatisation, reprises du Dacia Duster, intègrent "l'affichage de la température". Les commandes d'aides à la conduite ont quant à elles été regroupées sur le volant. Des selleries inédites sont proposées pour les sièges. Le siège conducteur peut quant à lui être équipé de réglages électriques. Un rétroviseur électrochrome sans bordure est également proposé sur les finitions les plus hautes. Enfin, cette Renault Mégane restylée fait le plein d'aides à la conduite :

assistant autoroute et trafic avec régulateur de vitesse adaptatif (fonction Stop & Go) et assistance de centrage dans la voie

freinage actif d'urgence

avertisseur d'angle mort

alerte de franchissement de ligne et assistant de maintien de voie

alerte d'endormissement

Easy Park Assist

caméra de recul

commutateur automatique des feux de route

reconnaissance de la signalisation

Ce restylage est aussi pour Renault l'occasion de faire passer sa Mégane à l'hybride ! La Mégane restylée va ainsi être proposée en hybride rechargeable avec une motorisation E-Tech de 160 chevaux. "Elle tire parti d'une technologie inédite, centrée sur la récupération d'énergie" et "inspirée" du "savoir-faire en Formule 1" de la marque. Concrètement, elle dispose d'un moteur essence 4 cylindres 1,6L "accompagné de deux moteurs électriques et d'une boîte de vitesses multimodes innovante à crabots sans embrayage qui optimise les passages de rapports". Renault annonce une autonomie électrique de 50 kilomètres en cycle mixte "et jusqu'à 65 kilomètres en cycle urbain". Cette motorisation E-Tech hybride rechargeable sera d'abord disponible sur la Mégane Estate break avant d'être commercialisée sur la version berline.

Les motorisations thermiques ne sont pas en reste : cette Renault Mégane restylée va être commercialisée en essence avec un moteur 1,3L TCe FAP de 115, 140 ou 160 chevaux suivant les versions. Une déclinaison économique de 100 chevaux va aussi être proposée. Une boîte manuelle 6 rapports sera uniquement disponible sur cette version ainsi que sur le 115 chevaux, tandis qu'une boîte manuelle EDC 7 rapports sera proposée à partir du 140 chevaux. Renault indique que sa Mégane "sera également proposée en fin d'année avec le moteur 1,0L TCe de l'Alliance dans une version efficiente de 120 chevaux avec transmission manuelle, optimisée pour limiter la consommation et les émissions de CO2". La Mégane restylée va toujours être proposée en diesel, avec "deux versions de la motorisation Blue dCi 115 chevaux adaptée aux nouvelles normes de dépollution avec l'intégration d'un système de réduction catalytique sélective (SCR)". Ce moteur va donc être décliné en une version 95 chevaux et une version 115 chevaux.

Le prix de cette nouvelle Renault Mégane restylée est pour le moment inconnu. Il devrait logiquement être un poil supérieur à l'ancienne version, dont les prix débutaient, pour rappel, à partir de 23 600 euros pour la berline et 24 600 euros pour le break Estate. Il faudra sans doute attendre le Salon de Genève en mars 2020 pour connaître les tarifs de cette nouvelle Renault Mégane restylée.

Commercialisée en début d'année 2016, la quatrième génération de la Renault Mégane va donc profiter d'un restylage dans les prochains mois. La date de sortie exacte de cette Renault Mégane restylée n'a pas encore été communiquée par le constructeur français à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais elle devrait logiquement avoir lieu courant 2020.