Nouvelle Peugeot 508 : essai, prix, motorisation... Toutes les infos sur la berline restylée

PEUGEOT 508. Cinq ans après son lancement, le second opus de la berline haut de gamme de la marque au lion est passé par la case restylage. Découvrez toutes les nouveautés et notre essai effectué en Espagne au début de l'été.

[Mis à jour le 11 juillet à 10h08] Pour redonner de l'élan à sa berline haut de gamme fabriquée dans l'usine alsacienne de Mulhouse, Peugeot lui a offert un restylage en profondeur, cinq ans après son lancement. Si les prix sont en hausse (voir ci-dessous), la montée en gamme du nouveau modèle, présenté au mois d'avril et sur le marché depuis le mois de juin, est manifeste avec des finitions désormais réduites au niveau Allure, GT et PSE (Peugeot Sport Engineering).

C'est justement à la fin du mois de juin que nous avons pu prendre la berline en mains, du côté de Malaga, en Espagne. En attendant de savoir si ce relooking donnera un coup de boost à la carrière de la 508, vous pouvez découvrir notre essai en détails et retrouver toutes les informations sur la nouvelle berline familiale ci-dessous !

L'essai de la Peugeot 508 SW restylée

Comme pour le Peugeot e-2008, c'est sur les routes andalouses, au sud de l'Espagne, que nous avons pu prendre le volant de la Peugeot 508 restylée (version break) à la fin du mois de juin. Sur un circuit d'une cinquantaine de kilomètres dessiné sur les hauteurs de Malaga, Linternaute.com a pu tester le confort de conduite, les équipements et l'autonomie du modèle hybride rechargeable de la berline familiale. Retrouvez l'intégralité de notre essai ci-dessous en images.

Quelles nouveautés sur la Peugeot 508 restylée (2023) ?

Nouvelle face avant avec une signature lumineuse inédite, arrivée du nouveau logo Peugeot à l'avant, intérieur modernisé avec un i-cockpit revu, les nouveautés visuelles sont nombreuses…

A l'extérieur, la Peugeot 508 restylée adopte les nouvelles tendances du constructeur surtout visibles à l'avant du véhicule, au design plus agressif. La berline est la première de la marque au lion à intégrer les trois griffes dans son bouclier en lieu et place du "croc" lumineux placé sous les phares de la version de 2018.

© PEUGEOT

La calandre en picots, élargie et affinée, a été revisitée et accueille en son centre le nouveau blason Peugeot orné d'une tête de lion. Il n'y a eu que peu de retouches à l'arrière de la voiture, on notera les nouveaux feux LED intégrant les trois griffes, les clignotants à défilement et la disparition du logo remplacé par les lettres PEUGEOT

© PEUGEOT

Dans l'habitacle, de nombreuses nouveautés ont été apportées à l'élégante 508. Au-delà de la qualité des matériaux utilisés pour donner du cachet à l'intérieur de la berline, le constructeur a modernisé plusieurs éléments. Le traditionnel levier de la boîte de vitesse automatique a ainsi été remplacé par un bouton basculeur, déjà vu dans la nouvelle 408. Le conducteur peut sélectionner par une simple impulsion les différents modes de la boîte de vitesses automatique à huit rapports.

© PEUGEOT

Le i-cockpit a également été rajeuni avec le nouveau système PEUGEOT i-Connect Advanced équipé d'un écran tactile de 10 pouces (de série) de meilleure qualité, en haute définition. L'accès aux différents menus a été simplifié et la 508 a gardé ses élégants raccourcis en touche de piano. La Night Vision (vision de nuit) en 2018 - un dispositif permettant de détecter la présence de piétons ou d'animaux grâce à une caméra infrarouge positionnée dans la calandre -, est toujours de mise sur le modèle restylé.

© PEUGEOT

La Peugeot 508 restylée ne propose plus que trois niveaux de finition : Allure, GT et PSE. La gamme de couleur a également été réduite, désormais au nombre de sept, mais trois nouvelles couleurs font leur apparition : le blanc okénite, le bleu éclipse et le gris titane. Ils s'ajoutent aux gris sélenium et artense, au rouge elixir et au noir perla nera.

© PEUGEOT

Les motorisations de la Peugeot 508 restylée (2023)

Les nouveautés sont moins nombreuses sous le capot avec le maintien global des motorisations actuelles. C'est une petite surprise puisqu'on s'attendait à retrouver le moteur hybride essence de 136 chevaux vu par exemple sur le Peugeot 3008. Cette Peugeot 508 restylée propose au final quatre choix de motorisations : le diesel 1.5 BlueHDI de 130ch, deux versions de moteur hybride rechargeable, l'une d'une puissance de 180ch - une nouveauté - l'autre de 225ch, et enfin au sommet de la gamme on retrouve le modèle sportif de la 508 PSE avec ses 360 chevaux combinés.

Quel est le prix de la Peugeot 508 restylée (2023) ?

Avec la disparition du trois-cylindres essence 1.2 Puretech 130, la motorisation diesel constitue désormais le prix d'entrée de la Peugeot 508 restylée. La gamme 1.5 BlueHDI 130 quatre-cylindres en finition Allure coûte 45 900 euros, ce qui constitue une augmentation de 2 480 euros par rapport au premier prix de la version de 2018 (le modèle essence 1.2 Puretech 130). Pour devenir propriétaire de l'une des deux déclinaisons "plug-in hybrid" de la berline, il faut débourser un petit peu plus de 50 000 euros. La version 180ch est disponible à partir de 50 200 euros, soit près de 2 000 euros de moins que le modèle plus puissant (225ch) proposé à 52 100 euros sans options payantes. Enfin, pour s'offrir la version sportive, la 508 Peugeot Sport Engineered, avec ses 4 roues motrices et ses 360ch sous le capot, il faut débourser 70 650 euros au minimum.

Nous avions également pu prendre le volant de la berline Peugeot 508 dans sa version haut de gamme GT 225 chevaux, parée d'un rouge captivant ! Cette 508 nous a notamment séduit par son dynamisme, son confort et sa direction douce et précise. Vous pouvez retrouver toutes les photos et impressions en cliquant ci-dessus.