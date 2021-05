Jason Dupasquier : le pilote est décédé, les circonstances de sa mort

Le pilote suisse est décédé ce dimanche 30 mai, après sa chute lors des qualifs du Grand Prix d'Italie la veille. Jason Dupasquier était âgé de 19 ans.

[Mis à jour le 30 mai 2021 à 14h58] C'est une triste journée pour le milieu du sport. Le pilote de Moto3 Jason Dupasquier, âgé de 19 ans, est décédé ce dimanche 30 mai suite à son accident la veille, lors des qualifs du Grand Prix d'Italie. "Nous sommes profondément attristés d'annoncer la mort de Jason Dupasquier. Au nom de toute la famille MotoGP, nous envoyons notre amour à son équipe, sa famille et ses proches. Vous nous manquerez cruellement, Jason. Rouler en paix", a annoncé l'organisateur du championnat du monde dans un communiqué. "En dépit des efforts de l'équipe médicale du circuit et de tous ceux qui se sont ensuite occupés du pilote suisse, l'hôpital (Careggi, à Florence, où il avait été transporté, ndlr) a annoncé que Dupasquier a malheureusement succombé à ses blessures", a précisé le promoteur de la compétition. L'accident s'est déroulé le samedi, dans les derniers instants des qualifications.

Selon les images de télévision ne montrant que la fin de sa chute et les déclarations des autres pilotes impliqués, le Japonais Ayumu Sasaki et l'Espagnol Jeremy Alcoba, il aurait été touché par au moins une moto, avant de glisser inanimé sur la piste, rapporte RMC Sport. Après une quarantaine de minutes d'intervention des secouristes, Jason Dupasquier avait été transféré par hélicoptère médical au centre de traumatologie de l'hôpital Careggi, à Florence, "polytraumatisé et dans un état grave". Une opération s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche. RMC Sport précise que son équipe en Moto3, PrüstelGP, et son compatriote Thomas Lüthi (Moto2) ont décidé de ne pas prendre le départ du GP dans leurs catégories respectives ce jour.

Le parcours de Jason Dupasquier

Jason Dupasquier, qui portait le n° 50, est le fils du pilote de motocross et Supermotard Philippe Dupasquier, comme le rapporte RMC Sport. Il avait fait ses débuts en Mondial en 2020 sous les couleurs de l'écurie allemande PrüstelGP. Néanmoins, il n'avait marqué aucun point et s'était classé 28e pour sa première saison. C'est en 2021, après cinq départs, qu'il s'est retrouvé 10e du classement des pilotes avec 27 unités, rappellent nos confrères.